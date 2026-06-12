Mengenal Skin Cycling, Tren Skincare yang Sat Set Bikin Wajah Glowing

JAKARTA - Pernah dengar istilah skin cycling yang sempat seliweran di media sosial? Buat kamu yang suka pakai skincare dengan bahan aktif kuat seperti retinol atau eksfoliator, tren yang satu ini wajib banget kamu tahu dan terapkan.

Melansir Healthline, skin cycling adalah metode rutinitas skincare malam hari yang dipopulerkan oleh dr. Whitney Bowe, seorang dokter kulit. Konsep utamanya gampang banget, yakni memberi kulit wajah waktu untuk "bernapas" dan beristirahat.

Kalau kamu pakai bahan aktif yang kuat setiap hari, skin barrier (pelindung kulit) justru bisa rusak, iritasi, dan meradang. Nah, skin cycling hadir sebagai solusi jitu untuk mencegah hal tersebut.

Gimana Cara Kerjanya?

Metode ini dilakukan dalam siklus 4 malam yang terus diulang. Kamu cuma butuh empat produk dasar, yaitu cleanser (sabun cuci muka) yang lembut, eksfoliator kimia (AHA/BHA), retinol/retinoid, dan moisturizer (pelembap).

Berikut adalah jadwal siklus 4 malam skin cycling:

1. Malam Pertama: Eksfoliasi

Mulai dengan cuci muka, lalu aplikasikan produk eksfoliasi. Langkah ini bertujuan mengangkat sel-sel kulit mati agar wajah lebih halus dan siap menyerap produk di malam berikutnya secara maksimal.

2. Malam Kedua: Retinol

Di malam kedua, setelah cuci muka, saatnya mengoleskan retinol atau retinoid. Bahan ini adalah jagoan untuk anti-aging dan memudarkan garis halus. Buat pemilik kulit sensitif, kamu bisa mengoleskan pelembab dulu sebelum retinol agar kulit tidak "kaget".

3. Malam Ketiga dan Keempat: Recovery (Pemulihan)