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Rekomendasi 3 Bedak yang Bikin Glowing Pas Kena Keringat, Andalan Buat Pekerja Lapangan!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |13:05 WIB
Rekomendasi 3 Bedak yang Bikin Glowing Pas Kena Keringat, Andalan Buat Pekerja Lapangan!
Ilustrasi bedak yang bikin glowing saat terkena keringat. (Foto: dok Freepik)
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JAKARTA - Buat kamu yang sehari-harinya sering kerja di luar ruangan alias pekerja lapangan, pasti tetap ingin tampil fresh, karena itu kunci utama biar tetap percaya diri seharian. Untuk itu, kamu butuh bedak yang bikin wajah glowing biarpun terkena keringat. 

Bedak memang sudah jadi must-have item buat menyempurnakan makeup. Tapi hati-hati, kalau salah pilih bedak, yang ada riasan kamu malah gampang luntur dan berantakan. 

Tapi tenang, sekarang sudah banyak merk bedak yang formulasinya tahan lama. Uniknya lagi, bedak-bedak ini malah bikin muka kamu kelihatan makin glowing natural pas kamu mulai berkeringat. Penasaran apa saja yang bisa bikin muka auto cerah merona?

1. Emina Bare With Me Mineral Compact Powder

Salah satu bedak yang bikin glowing dan awet seharian ada Emina Bare With Me Mineral Compact Powder. Nggak cuma hits di kalangan remaja, bedak ini juga oke banget dipakai sama orang dewasa, termasuk buat kamu yang sering panas-panasan kerja di lapangan.

Hadir dalam bentuk bedak padat, produk ini sudah dilengkapi sama formula mineral. Hasilnya? Muka bakal kelihatan lebih cerah dan halus tapi tetap natural. Tenang aja, ada juga fitur oil control yang ampuh banget buat nahan kilap dan minyak berlebih di wajah kamu.

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