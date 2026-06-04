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Khasiat Madu, Ampuh Bikin Wajah Jadi Glowing

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |12:00 WIB
Khasiat Madu, Ampuh Bikin Wajah Jadi Glowing
Ilustrasi khasiat madu. (Foto: dok Freepik)
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JAKARTA - Khasiat madu untuk kesehatan tak perlu diragukan lagi. Ternyata madu juga mampu untuk merawat wajah tampil lebih berseri. 

Dikutip dari Healthline, madu menunjukkan hasil yang baik untuk berbagai kondisi kulit, seperti infeksi, dermatitis atopik, psoriasis, infeksi bakteri pada kulit, hingga bisul. Terutama pada madu manuka dipercaya memiliki sifat antimikroba, antioksidan, dan antiinflamasi. 

Sebuah studi tahun 2025 menunjukkan, madu manuka mampu memperbaiki garis halus, kerutan, bintik hitam, hiperpigmentasi, kekeringan, dan kesehatan kulit. Studi tersebut menunjukkan perbaikan mulai minggu ke-2.

Berikut khasiat madu yang bisa memperbaiki kesehatan kulit di wajah.

Madu Ampuh Hilangkan Jerawat, Psoriasis, dan Eksim

Madu bisa digunakan untuk mengobati kondisi kulit kronis dengan dioles pada bagian yang dituju, lalu diamkan selama beberapa menit. Sebuah studi tahun 2023 menyarankan bahwa madu Manuka dapat mengaktifkan komponen kulit tertentu yang mungkin mengurangi peradangan, yang mungkin memiliki implikasi untuk penyakit kulit alergi.

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