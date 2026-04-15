Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Riset: Bisa Lebah Madu Berpotensi Bunuh Sel Kanker Payudara

Niko Prayoga , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |12:42 WIB
Riset: Bisa Lebah Madu Berpotensi Bunuh Sel Kanker Payudara (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah riset menunjukkan bahwa bisa lebah madu memiliki potensi untuk membantu melawan sel kanker payudara.

Mengutip dari National Library of Medicine, dalam jurnal berjudul “Honeybee Venom and Melittin Suppress Growth Factor Receptor Activation in HER2-Enriched and Triple-Negative Breast Cancer” yang dipublikasikan pada 1 September 2020, disebutkan bahwa kandungan melittin dalam bisa lebah madu dapat membunuh sel kanker payudara.

Bukan hanya sel kanker biasa, penelitian tersebut juga menemukan bahwa melittin mampu menyerang sel kanker tipe triple-negative dan HER2-enriched, yang dikenal lebih agresif dan sulit diobati.

Melittin bekerja dengan masuk ke dalam sel dan mengganggu proses fosforilasi reseptor, sehingga menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker di dalam tubuh.

Selain itu, para peneliti juga mengembangkan pendekatan agar bisa lebah madu dapat bekerja lebih selektif, yaitu menargetkan sel kanker tanpa merusak sel sehat di sekitarnya.

Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa penggunaan melittin bersama obat kemoterapi, seperti docetaxel, dapat meningkatkan efektivitas dalam melawan kanker payudara.

Meski hasilnya menjanjikan, temuan ini masih dalam tahap penelitian dan belum dapat dijadikan sebagai pengobatan utama. Diperlukan uji klinis lebih lanjut untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya pada manusia.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement