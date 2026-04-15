Riset: Bisa Lebah Madu Berpotensi Bunuh Sel Kanker Payudara

JAKARTA - Sebuah riset menunjukkan bahwa bisa lebah madu memiliki potensi untuk membantu melawan sel kanker payudara.

Mengutip dari National Library of Medicine, dalam jurnal berjudul “Honeybee Venom and Melittin Suppress Growth Factor Receptor Activation in HER2-Enriched and Triple-Negative Breast Cancer” yang dipublikasikan pada 1 September 2020, disebutkan bahwa kandungan melittin dalam bisa lebah madu dapat membunuh sel kanker payudara.

Bukan hanya sel kanker biasa, penelitian tersebut juga menemukan bahwa melittin mampu menyerang sel kanker tipe triple-negative dan HER2-enriched, yang dikenal lebih agresif dan sulit diobati.

Melittin bekerja dengan masuk ke dalam sel dan mengganggu proses fosforilasi reseptor, sehingga menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker di dalam tubuh.

Selain itu, para peneliti juga mengembangkan pendekatan agar bisa lebah madu dapat bekerja lebih selektif, yaitu menargetkan sel kanker tanpa merusak sel sehat di sekitarnya.

Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa penggunaan melittin bersama obat kemoterapi, seperti docetaxel, dapat meningkatkan efektivitas dalam melawan kanker payudara.

Meski hasilnya menjanjikan, temuan ini masih dalam tahap penelitian dan belum dapat dijadikan sebagai pengobatan utama. Diperlukan uji klinis lebih lanjut untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya pada manusia.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

