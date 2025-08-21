Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kenali Gejala Kanker Payudara yang Diidap Mpok Alpa dan Nunung

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 21 Agustus 2025 |20:25 WIB
Kenali Gejala Kanker Payudara yang Diidap Mpok Alpa dan Nunung
Kenali Gejala Kanker Payudara yang Diidap Mpok Alpa dan Nunung (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Komedian Mpok Alpa meninggal dunia akibat penyakit kanker payudara. Penyakit ini menjadi kanker yang mematikan bagi perempuan.

Melansir laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kamis (21/8/2025), kanker payudara adalah kondisi di mana sel-sel ganas berkembang di dalam jaringan payudara. Biasanya, kanker ini dimulai di saluran susu atau lobulus (kelenjar penghasil air susu).

Kanker payudara merupakan jenis kanker yang terjadi ketika sel-sel ganas tumbuh di dalam jaringan payudara. Sel-sel ini dapat membentuk tumor yang bisa teraba pada pemeriksaan fisik atau terdeteksi melalui pemeriksaan mamografi. Kanker payudara lebih umum terjadi pada wanita, tetapi juga dapat terjadi pada pria dalam jumlah yang sangat sedikit.

Gejala Kanker Payudara

Berikut adalah gejala kanker payudara yang harus diwaspadai:

  1. Benjolan atau perubahan bentuk pada payudara.
  2. Pembengkakan pada ketiak.
  3. Perubahan pada kulit payudara, seperti kemerahan atau pengkerutan.
  4. Perubahan pada puting susu, seperti retraksi atau keluarnya cairan.
  5. Nyeri atau ketidaknyamanan pada payudara.
 

Telusuri berita women lainnya
