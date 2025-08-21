Kenali Gejala Kanker Payudara yang Diidap Mpok Alpa dan Nunung

JAKARTA – Komedian Mpok Alpa meninggal dunia akibat penyakit kanker payudara. Penyakit ini menjadi kanker yang mematikan bagi perempuan.

Melansir laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kamis (21/8/2025), kanker payudara adalah kondisi di mana sel-sel ganas berkembang di dalam jaringan payudara. Biasanya, kanker ini dimulai di saluran susu atau lobulus (kelenjar penghasil air susu).

Kanker payudara merupakan jenis kanker yang terjadi ketika sel-sel ganas tumbuh di dalam jaringan payudara. Sel-sel ini dapat membentuk tumor yang bisa teraba pada pemeriksaan fisik atau terdeteksi melalui pemeriksaan mamografi. Kanker payudara lebih umum terjadi pada wanita, tetapi juga dapat terjadi pada pria dalam jumlah yang sangat sedikit.

Gejala Kanker Payudara

Berikut adalah gejala kanker payudara yang harus diwaspadai: