HOME WOMEN BEAUTY

Dokter Ungkap Rahasia Simpel Bikin Wajah Tetap Glowing

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |09:00 WIB
Ilustrasi wajah glowing. (Foto: dok Freepik/cookie_studio)
JAKARTA - Banyak cara untuk menjaga wajah tetap glowing, mulai dari perawatan di rumah saja hingga treatment ke klinik mahal. Upaya ini dilakukan agar penampilan tetap on point. Namun, ternyata ada satu cara yang sederhana banget bisa kamu terapkan sehari-hari.

Lewat Instagram pribadinya, Dokter Spesialis Gizi Klinik Nadhira Afifa, MPH, SpGK membagikan rahasia yang paling sederhana untuk menjaga wajahmu tetap cantik, yaitu dengan pola makan.

Dalam unggahan reels-nya, dr. Nadhira bilang, “Orang bisa lebih cakep kuncinya cuma benerin pola makan.”

Lebih lanjut ia mengungkapkan, kalau karbo simplex seperti olahan tepung (batagor, cimol, gorengan), itu justru menyebabkan muka jadi kurang menarik. “Makanan dengan index glikemik tinggi, itu bikin gula darah naik cepat kan, nah 1 sampai 2 jam kemudian bisa turun drastis, namanya hipoglikemia reaktif. Efeknya, wajah jadi kelihatan lebih lelah, lebih kusam, dan energi juga drop,” ucapnya.

Jika hal ini terjadi terus menerus, insulin jadi sering melonjak atau bisa disebut hiperinsulinemia. Hiperinsulinemia kronis bisa mengganggu keseimbangan hormon dan itu yang mempengaruhi kualitas kulit, distribusi lemak, bahkan jerawat.

“Apalagi kalau hobi makan UPF (Ultra-Processed Food), kombinasi ini bikin lonjakan gula darah makin sering dan peradangan juga meningkat,” kata dr. Nadhira. Makanan UPF juga ternyata terbukti menghambat pertumbuhan rahang, terutama kalau sudah hobi makan-makanan ini sejak anak-anak, akibatnya struktur rahang kurang proporsional. 

Nah, simpel banget kan bikin wajah jadi lebih cerah? Yuk, mulai sekarang perbaiki pola makanmu. 

(Agustina Wulandari )

