HOME WOMEN LIFE

Ungkapan Ibu Zara Adhisty Sebelum Pernikahan Diumumkan, Singgung soal Memaafkan

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |14:02 WIB
JAKARTA - Kabar pernikahan Zara Adhisty tak hanya menjadi sorotan publik, tetapi juga membuat sejumlah unggahan lama keluarganya kembali ramai diperbincangkan. Salah satunya adalah unggahan sang ibu, Sofia Yulinar Surachman, yang berisi pesan tentang cinta, memaafkan, dan rasa syukur.

Zara mengumumkan pernikahannya melalui akun Instagram pada Minggu (31/5/2026). Dalam unggahan tersebut, ia membagikan beberapa foto pernikahan, termasuk potret yang memperlihatkan kehamilannya pada slide terakhir.

Setelah kabar tersebut tersebar, warganet mulai menyoroti unggahan Sofia di akun Instagram @mrssaladin yang dipublikasikan sehari sebelumnya. Dalam unggahan itu, Sofia membagikan foto hitam-putih dirinya yang tampak termenung di dekat jendela.

Unggahan tersebut disertai tulisan yang kemudian ramai dikaitkan dengan kabar pernikahan dan kehamilan Zara.

“Pada akhirnya yang paling berharga bukanlah hidup yang sempurna, melainkan hati yang tetap mampu mencintai, memaafkan & bersyukur dalam keadaan apa pun,” tulis Sofia.

Zara Umumkan Pernikahan

Saat pertama kali diunggah, caption tersebut tidak banyak mendapat perhatian. Namun, setelah Zara mengumumkan pernikahan dan kehamilannya, banyak warganet yang menghubungkan pesan tersebut dengan berbagai spekulasi yang sebelumnya beredar di media sosial.

Sebagian netizen menilai kalimat yang ditulis Sofia seolah menggambarkan proses menerima berbagai keadaan yang terjadi di luar kendali seseorang.

