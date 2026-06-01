Resep Sate Sehat Anti Kanker ala Menkes

JAKARTA - Menikmati sate saat Idul Adha memang menjadi tradisi yang sulit dilewatkan. Namun, cara mengolah daging yang kurang tepat, terutama hingga gosong saat dibakar, dapat meningkatkan risiko terbentuknya senyawa yang berbahaya bagi kesehatan. Karena itu, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin membagikan tips membuat sate yang lebih sehat dan minim risiko kanker.

Melalui konten Budi Gemar Sharing (BGS) di Instagram, Budi menjelaskan bahwa bagian sate yang gosong atau berwarna hitam mengandung senyawa karsinogenik yang perlu diwaspadai.

“Kalau kita makan sate, pasti ada yang hitam-hitam kayak gini. Ini namanya karsinogen, penyebab kanker,” kata Budi.

Menurutnya, proses pembakaran daging pada suhu tinggi hingga hangus dapat menghasilkan senyawa berbahaya. Senyawa tersebut memiliki karakteristik yang mirip dengan zat karsinogen yang terdapat dalam asap rokok.

“Perhatikan baik-baik saat membakar sate. Sate yang item-item gosong itu, secara kimia, ternyata mirip dengan kandungan karsinogen yang ada di asap rokok,” tulis Budi.

Risiko munculnya senyawa karsinogenik juga meningkat ketika bagian lemak ikut terbakar hingga gosong. Untuk itu, Budi membagikan beberapa cara mengolah sate yang lebih sehat.

Resep Sate Sehat