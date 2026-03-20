Resep Opor Ayam Kampung yang Ramah Anak, Gurih Tanpa Cabai

JAKARTA – Opor ayam menjadi salah satu hidangan khas yang hampir selalu hadir saat Hari Raya Idul Fitri. Sajian berkuah santan ini biasanya dinikmati bersama ketupat, lontong, atau nasi, lengkap dengan pelengkap seperti kerupuk dan sambal.

Namun, tidak semua anggota keluarga menyukai rasa pedas, terutama anak-anak. Karena itu, Anda bisa membuat opor ayam kampung dengan cita rasa gurih tanpa cabai, sehingga tetap lezat dan aman di lidah si kecil.

Berikut resep opor ayam kampung yang bisa Anda coba di rumah:

Bahan-bahan:

1 ekor ayam kampung, potong sesuai selera

2 liter santan dari kelapa tua

Bumbu halus:

1 ruas kunyit

1 ruas jahe

15 siung bawang merah

7 siung bawang putih

4 butir kemiri

1 sdm ketumbar

Minyak secukupnya

Bumbu tambahan:

1 batang serai, memarkan

1 ruas lengkuas, memarkan

2 lembar daun salam

6 lembar daun jeruk

4 butir cengkeh

4 butir kapulaga

Garam secukupnya (sekitar 1–2 sdm)

½ sdt lada bubuk

Cara Membuat:

Bersihkan ayam yang sudah dipotong, lalu sisihkan.

Haluskan semua bumbu halus hingga lembut.

Tumis bumbu halus hingga harum, lalu masukkan serai, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk. Aduk hingga bumbu matang dan minyak mulai terlihat. Tambahkan cengkeh serta kapulaga.

Masukkan potongan ayam, aduk hingga bumbu merata.

Tuang santan secara perlahan sambil terus diaduk agar tidak pecah.

Tambahkan garam dan lada, lalu koreksi rasa sesuai selera.

Masak hingga ayam matang dan kuah mengental. Setelah mendidih dan bumbu meresap, opor siap disajikan.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

