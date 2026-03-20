Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Opor Ayam Kampung yang Ramah Anak, Gurih Tanpa Cabai

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |16:37 WIB
Resep Opor Ayam Kampung yang Ramah Anak, Gurih Tanpa Cabai
Resep Opor Ayam Kampung yang Ramah Anak (Foto: Canva)
A
A
A

JAKARTA Opor ayam menjadi salah satu hidangan khas yang hampir selalu hadir saat Hari Raya Idul Fitri. Sajian berkuah santan ini biasanya dinikmati bersama ketupat, lontong, atau nasi, lengkap dengan pelengkap seperti kerupuk dan sambal.

Namun, tidak semua anggota keluarga menyukai rasa pedas, terutama anak-anak. Karena itu, Anda bisa membuat opor ayam kampung dengan cita rasa gurih tanpa cabai, sehingga tetap lezat dan aman di lidah si kecil.

Berikut resep opor ayam kampung yang bisa Anda coba di rumah:

Bahan-bahan:

  • 1 ekor ayam kampung, potong sesuai selera
  • 2 liter santan dari kelapa tua

Bumbu halus:

  • 1 ruas kunyit
  • 1 ruas jahe
  • 15 siung bawang merah
  • 7 siung bawang putih
  • 4 butir kemiri
  • 1 sdm ketumbar
  • Minyak secukupnya

Bumbu tambahan:

  • 1 batang serai, memarkan
  • 1 ruas lengkuas, memarkan
  • 2 lembar daun salam
  • 6 lembar daun jeruk
  • 4 butir cengkeh
  • 4 butir kapulaga
  • Garam secukupnya (sekitar 1–2 sdm)
  • ½ sdt lada bubuk

Cara Membuat:

  • Bersihkan ayam yang sudah dipotong, lalu sisihkan.
  • Haluskan semua bumbu halus hingga lembut.
  • Tumis bumbu halus hingga harum, lalu masukkan serai, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk. Aduk hingga bumbu matang dan minyak mulai terlihat. Tambahkan cengkeh serta kapulaga.
  • Masukkan potongan ayam, aduk hingga bumbu merata.
  • Tuang santan secara perlahan sambil terus diaduk agar tidak pecah.
  • Tambahkan garam dan lada, lalu koreksi rasa sesuai selera.
  • Masak hingga ayam matang dan kuah mengental. Setelah mendidih dan bumbu meresap, opor siap disajikan.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
