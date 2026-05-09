HOME WOMEN HEALTH

Dokter Tirta soal Hantavirus: Jangan Panik, yang Penting Jangan Jorok

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |13:05 WIB
Dokter Tirta bicara soal Hantavirus yang tengah jadi sorotan. (Foto: Instagram/@dr.tirta)
DOKTER sekaligus influencer kesehatan, Dokter Tirta, ikut menyoroti kekhawatiran publik soal Hantavirus yang kini tengah merebak. Namun, lewat akun X miliknya, @tirta_cipeng, Dokter Tirta meminta masyarakat untuk tidak panik.

Menurut Dokter Tirta, selama masyarakat dapat menjaga kebersihan, maka akan aman dari Hantavirus. Jadi, dia turut ingatkan pentingnya menjaga kebersihan.
Dokter Tirta

“Ga usah panik soal hanta virus, asalkan kamu ga kemproh dan jorok. Wong virusnya aja biasanya nongol di tikus,” tulis Dokter Tirta.

1. Langkah Pencegahan Hantavirus

Dokter Tirta juga menjelaskan bahwa langkah pencegahan Hantavirus sebenarnya cukup sederhana, yakni menjaga kebersihan diri dan sanitasi lingkungan. Lebih jauh, ia juga membahas soal ramainya pemberitaan Hantavirus yang dikaitkan dengan kapal pesiar mewah.

Dokter Tirta mengaku heran virus yang identik dengan lingkungan penuh tikus itu bisa muncul di kapal pesiar. Pasalnya, kapal pesiar dikenal mewah dan bersih.

“Jujur ini virus biasanya di daerah rural yang banyak tikus-tikusnya. Heran aja bisa sampe kapal pesiar,” tulisnya.

 

