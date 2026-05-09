Alyssa Daguise Mulai Alami Kontraksi Jelang Persalinan: Menikmati Momen Tenang Terakhir di Rumah

JAKARTA – Istri Al Ghazali, Alyssa Daguise, kini tengah menantikan detik-detik kelahiran putri pertama mereka. Bahkan, Alyssa juga sudah mulai mengalami kontraksi yang menandakan bahwa anaknya sudah akan segera lahir ke dunia.

Di Instagram Threads, Alyssa membagikan momen jelang persalinan anak pertamanya pada Kamis 8 Mei 2026. Istri dari Al Ghazali itu mengaku tengah menikmati waktu-waktu tenang terakhir hanya berdua bersama suami di rumah sambil menghadapi kontraksi.

“Menikmati moment2 tenang terakhir di rumah bareng suami… sambil melewati setiap kontraksi bareng,” tulis Alyssa.

1. Dibanjiri Doa dan Dukungan

Unggahan tersebut pun langsung dibanjiri doa dan dukungan dari warganet. Banyak yang memberi semangat sekaligus berbagi pengalaman mereka ketika menghadapi proses persalinan.

“Kak dinikmati ya prosesnya, semangat! Kita lahiran nggak sering-sering kok, kuncinya tetap tenang atur napas seperti yang diajarin di prenatal yoga,” tulis akun distia***.

“LISSS SEMANGAT YAAA!! Besok aku jengukin, mau dibawain apa lis?” tulis akun ditame****.

Ada juga yang memberikan afirmasi positif agar Alyssa tetap tenang saat kontraksi berlangsung.

“Jangan lupa afirmasi positifnya ya llyyyysss, pas lagi ngerasain kontraksi hebat tanamkan dalam hati ‘ayo adek gapapa sakitin mama aja, ini sakit yang mama tunggu-tunggu, kamu nyakitin mama karena lagi berjuang buat keluar kan?’ Percayalah, ngaruh banget,” tulis akun lily.lot***.