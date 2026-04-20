Throwback, Alyssa Daguise Pernah Diajak Justin Bieber Manggung Nyanyi One Less Lonely Girl

JAKARTA - Penampilan Justin Bieber di panggung Coachella 2026 bikin histeris fans saat mengajak Billie Eilish ke atas panggung. Momen itu terjadi saat Bieber membawakan lagu One Less Lonely Girl. Saat membawakan lagu ini, Bieber identik mengajak seorang fans naik ke atas panggung.

Ternyata momen ini membuat istri dari Al Ghazali, Alyssa Daguise, throwback mengenang saat dia menjadi One Less Lonely Girl Justin Bieber pada konser di Jakarta tahun 2011. Alyssa mengaku momen JB dan Billie di Coachella bikin dia merinding.

"JB nyanyi One Less Lonely Girl di Coachella… langsung merinding… Keinget tahun 2011 concert dia di Jakarta, moment aku jadi OLLG-nya," tulis Alyssa di akun Threads-nya.

Bagi Alyssa, momen konser JB di Jakarta akan menjadi core memory yang akan dia kenang selamanya. Bahkan suatu hari, dia akan menceritakan momen tersebut ke anaknya.