Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Soal Mitos Bayi Bau Tangan, Alyssa Daguise: Padahal Enggak Ada Bukti Ilmiah

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |18:10 WIB
Soal Mitos Bayi Bau Tangan, Alyssa Daguise: Padahal Enggak Ada Bukti Ilmiah
Soal Mitos Bayi 'Bau Tangan', Alyssa Daguise: Padahal Enggak Ada Bukti Ilmiah (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Alyssa Daguise menanggapi mitos yang masih sering beredar di masyarakat terkait bayi yang terlalu sering digendong akan menjadi "bau tangan". Melalui fitus saluran di Instagram, istri Al Ghazali itu menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak memiliki dasar ilmiah.

Alyssa mengaku heran karena hingga saat ini masih banyak orang yang mempercayai mitos tersebut. Menurutnya, sentuhan dan pelukan orang tua justru memiliki peran penting dalam tumbuh kembang bayi, terutama pada masa-masa awal kehidupan.

"2026 masih ada ajaaa yang bilang 'jangan sering digendong, nanti bau tangan' padahal ga ada bukti ilmiah yang mendukung itu. justru sentuhan, pelukan & respons orang tua penting untuk perkembangan bayi, terutama di masa newborn. so pls do ur research before typing and stating myths," tulis Alyssa melalui unggahannya.

alyssa

Perempuan yang kini tengah menikmati perannya sebagai ibu itu juga menegaskan bahwa dirinya akan tetap menggendong dan memeluk buah hatinya sebanyak mungkin selama masih bisa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/629/3219820/alyssa_daguise-G91k_large.jpg
Gemasnya Alyssa Daguise Sambut Peran Baru sebagai Ibu, Ubah Bio Instagram Jadi Soleils Mama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/629/3219181/al_ghazali-CvzF_large.jpg
Alyssa dan Al Ghazali Memilih Tak Pakai Baby Sitter, Ini Pentingnya Bonding Orangtua dan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/629/3218742/alyssa_daguise-5J6T_large.jpg
Pulang Bersama Baby Soso, Alyssa Daguise Ungkap Rasa Syukur Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/629/3217760/alyssa-og5L_large.jpg
Ini Makna Mendalam Nama Anak Pertama Al Ghazali dan Alyssa Daguise
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/629/3217693/alysssa-KSFs_large.jpg
Ayah Alyssa Daguise Ungkap Kondisi Anaknya Usai Melahirkan: Sehat meski Kelelahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/629/3217550/alyssa-34IN_large.jpg
Potret Alyssa Daguise dan Al Ghazali Umumkan Kelahiran Anak Pertama, Beri Nama Soleil Zephora Ghazali
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement