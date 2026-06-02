Soal Mitos Bayi Bau Tangan, Alyssa Daguise: Padahal Enggak Ada Bukti Ilmiah

JAKARTA - Alyssa Daguise menanggapi mitos yang masih sering beredar di masyarakat terkait bayi yang terlalu sering digendong akan menjadi "bau tangan". Melalui fitus saluran di Instagram, istri Al Ghazali itu menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak memiliki dasar ilmiah.

Alyssa mengaku heran karena hingga saat ini masih banyak orang yang mempercayai mitos tersebut. Menurutnya, sentuhan dan pelukan orang tua justru memiliki peran penting dalam tumbuh kembang bayi, terutama pada masa-masa awal kehidupan.

"2026 masih ada ajaaa yang bilang 'jangan sering digendong, nanti bau tangan' padahal ga ada bukti ilmiah yang mendukung itu. justru sentuhan, pelukan & respons orang tua penting untuk perkembangan bayi, terutama di masa newborn. so pls do ur research before typing and stating myths," tulis Alyssa melalui unggahannya.

Perempuan yang kini tengah menikmati perannya sebagai ibu itu juga menegaskan bahwa dirinya akan tetap menggendong dan memeluk buah hatinya sebanyak mungkin selama masih bisa.