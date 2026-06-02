Jangan Malas Cuci Tumbler, Ini Bahaya yang Mengintai Kesehatanmu

JAKARTA - Tumbler atau botol minum kini sudah jadi gaya hidup. Tumbler mendukung lingkungan yang lebih sehat dan mengurangi limbah plastik. Selain itu, tumbler juga gampang dibawa ke mana saja, praktis, dan juga bisa dipakai berulang kali.

Meski ramah lingkungan, bukan berarti tumbler selalu bersih. Kalau kamu membiarkannya berhari-hari tak dicuci, maka jamur dan bakteri bakal masuk ke tubuh sehingga ada bahaya penyakit yang mengintai.

Bahaya Tumbler yang Jarang Dicuci

Tumblermu boleh mahal dan estetik, namun jika malas membersihkannya, penyakit-penyakit bakal muncul dan mengganggu aktivitasmu. Dilansir dari Cleveland Clinic, inilah beberapa bahaya yang mengancam tubuhmu

Sakit perut

Jamur dapat mengiritasi perut dan sistem pencernaanmu. Jika kamu secara tidak sengaja minum air dengan jamur di dalamnya, kamu bisa sakit perut, kram perut hingga diare.

Reaksi Alergi

Beberapa orang yang punya alergi pada jamur akan lebih sensitif dan menimbulkan reaksi seperti bersin, batuk, gatal, atau pilek. Mereka dengan mudah mengenali adanya benda yang kurang bersih, sehingga menimbulkan reaksi alergi.

Masalah pernapasan