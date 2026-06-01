Viral! Bocah Nyaris Terjatuh ke Kandang Gajah Ragunan, Pengelola Curiga Ada Unsur Sengaja demi Konten

Viral! Bocah Nyaris Terjatuh ke Kandang Gajah Ragunan, Pengelola Curiga Ada Unsur Sengaja demi Konten (Foto: Instagram)

JAKARTA - Sebuah video yang memperlihatkan seorang bocah berada di tepi pembatas kandang gajah di Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Jakarta Selatan, viral di media sosial. Insiden yang dinilai membahayakan keselamatan tersebut memicu beragam reaksi dari warganet.

Menanggapi video itu, Humas TMR, Bambang Wahyudi, menduga terdapat unsur kesengajaan dalam aksi tersebut demi membuat konten yang menarik perhatian publik.

"Kalau melihat videonya, ya berdasarkan video yang dipublikasikan itu, kayaknya memang ada unsur-unsur ke situ ya, ingin diviralkan," ujar Bambang Wahyudi saat dihubungi iNews Media Group (IMG), Senin (1/6/2026).

Melanggar Aturan Kebun Binatang

Bambang menyayangkan aksi nekat tersebut. Pasalnya, masih banyak anak-anak yang sengaja duduk di pembatas kandang meski risikonya sangat berbahaya.

"Kemarin saya tinjau ke lapangan juga banyak anak-anak yang begitu, duduk di batas kandang kemudian kakinya sengaja dijulurkan ke dalam kandang," tuturnya.