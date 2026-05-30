Viral! Pria Sulap Sedotan Bekas Jadi Suling, Netizen Takjub: Akhirnya Nemu Fungsi Sedotan Es Kopi

SEBUAH video viral di media sosial ramai diperbincangkan. Kali ini, video tersebut menunjukkan seorang pria yang berhasil menyulap sedotan bekas menjadi alat musik suling.

Netizen pun tampak sangat takjub dengan aksi dari pria tersebut. Netizen berkelakar mengaku jadi mengetahui cara lain memanfaatkan sedotan bekas es kopi yang menumpuk di rumah.

1. Sulap Sedotan Bekas

Jika biasanya sedotan hanya digunakan untuk minum lalu dibuang, berbeda dengan seorang pria yang ada dalam video viral yang satu ini. Bukanya dibuang, ia justru menyulap sedotan tersebut menjadi sebuah alat musik mini yang bisa mengeluarkan suara layaknya seruling.

Video itu kemudian diunggah di akun instagram miliknya bernama @just_rangga hingga akhirnya viral di media sosial. Dalam video tersebut tampak keterampilan tangan sang pria dalam membuat alat musik mini dari sedotan dengan meruncingkan ujung bagian bawah dan membuat beberapa lubang kecil di bagian sedotan.

Setelah jadi, sedotan tersebut kemudian ditiup dan menimbulkan suara merdu dengan cara memainkannya seperti suling. Ia pun turut membagikan cara pembuatan alat musik mini tersebut dalam takarir (caption) unggahannya. Dalam takarirnya, ia menuliskan bahwa cara awal pembuatan alat musik itu dengan cara memipihkan ujung sedotan.

“Pipihkan ujung sedotan dan buat potongan seperti di video (hati2 ya, ujungnya rawan tajam barangkali nanti kena dan sakit, sebenarnya banyak versi untuk bagian ‘reed’ ini, tp yang ini yang saya pilih),” tulisnya, dikutip Sabtu (30/5/2026).

Setelah memilihkan, sedotan tersebut harus dites terlebih dahulu untuk mengetahui kestabilan suara yang akan dihasilkan. Setelah itu, pipihkan bagian panjang sedotan dan buat lubang sebanyak lima buah dengan jarak yang sudah diperkirakan.

“Pipihkan bagian panjang sedotan, lalu buat lubang seperti di video berjumlah 5 dengan perkiraan jarak yang variatif sesuai keinginan pribadi untuk tangga nadanya nanti (buat saya, semakin berjarak semakin #freejazz,” tambah dia.