Viral, Ibu Masak Telur Pakai Kaleng Bekas karena Tak Punya Gas dan Minyak

SEBUAH video viral di media sosial yang memperlihatkan perjuangan seorang ibu. Dia memasak menggunakan kaleng bekas minuman viral di media sosial dan mengundang haru warganet.

Dalam video tersebut, sang ibu terlihat memanfaatkan kaleng bekas sebagai kompor darurat untuk memasak telur bagi anaknya. Hal ini dilakukan karena tidak memiliki uang untuk membeli gas dan minyak.

1. Masak Pakai Kaleng Bekas

Dilansir dari akun Instagram @haluandotco, terlihat seorang ibu menyulap sebuah kaleng bekas minuman dimodifikasi menjadi alat memasak sederhana. Api kecil digunakan untuk memanaskan wajan agar telur bisa dimasak.

Meski dengan peralatan seadanya, sang ibu tetap berusaha menyediakan makanan untuk anaknya. Keteguhan dan kasih sayang ibu tersebut membuat banyak orang merasa tersentuh.

Sang anak pun tampak bangga dengan perjuangan sang ibu dalam membesarkannya. Dalam video itu, anaknya menanyakan apa yang dilakukan sang ibunda.