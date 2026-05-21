JAKARTA - Arsenal F.C. menjadi salah satu klub dengan basis penggemar besar di dunia. Klub asal London Utara itu dikenal lewat sejarah panjangnya di Premier League, termasuk pencapaian fenomenal sebagai “The Invincibles” pada musim 2003/2004 setelah menjuarai liga tanpa kekalahan.

Meski sempat mengalami masa sulit dalam beberapa musim terakhir, Arsenal tetap memiliki banyak pendukung setia, termasuk dari kalangan selebritas dunia. Sejumlah artis dan penyanyi ternama diketahui kerap menunjukkan dukungan mereka kepada klub berjuluk The Gunners tersebut.

Artis dan Penyanyi yang Mengidolakan Arsenal

1. Rihanna

Penyanyi pop dunia asal Barbados ini beberapa kali terlihat menunjukkan dukungannya untuk Arsenal. Rihanna sempat mencuri perhatian saat hadir di Stadion Emirates pada 2018 dan merayakan kemenangan bersama para pemain di ruang ganti.

2. Anne Hathaway

Aktris Hollywood peraih Oscar ini juga dikenal sebagai penggemar Arsenal. Anne Hathaway pernah menunjukkan dukungannya secara terbuka, termasuk menyanyikan lagu kebanggaan klub berjudul The Angel.

3. Daisy Ridley

Pemeran Rey dalam waralaba Star Wars ini merupakan pendukung Arsenal sejak lama. Daisy Ridley beberapa kali mengungkap kecintaannya terhadap klub London tersebut.

4. Jess Glynne

Penyanyi pop Inggris ini juga masuk dalam daftar publik figur yang mendukung Arsenal. Jess Glynne cukup sering dikaitkan dengan klub tersebut dalam berbagai publikasi olahraga dan hiburan.

Selain para artis di atas, Arsenal juga memiliki banyak penggemar terkenal lain dari kalangan musisi, aktor, hingga kreator konten dunia. Dukungan dari para selebritas itu menunjukkan besarnya pengaruh Arsenal sebagai salah satu klub sepak bola populer di dunia.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

