Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Artis dan Penyanyi Cantik Dunia yang Idolakan Arsenal

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |22:10 WIB
Artis dan Penyanyi Cantik Dunia yang Idolakan Arsenal
Artis dan Penyanyi Cantik Dunia yang Idolakan Arsenal (Foto: Metropole)
A
A
A

JAKARTA - Arsenal F.C. menjadi salah satu klub dengan basis penggemar besar di dunia. Klub asal London Utara itu dikenal lewat sejarah panjangnya di Premier League, termasuk pencapaian fenomenal sebagai “The Invincibles” pada musim 2003/2004 setelah menjuarai liga tanpa kekalahan.

Meski sempat mengalami masa sulit dalam beberapa musim terakhir, Arsenal tetap memiliki banyak pendukung setia, termasuk dari kalangan selebritas dunia. Sejumlah artis dan penyanyi ternama diketahui kerap menunjukkan dukungan mereka kepada klub berjuluk The Gunners tersebut.

Artis dan Penyanyi yang Mengidolakan Arsenal

1. Rihanna
Penyanyi pop dunia asal Barbados ini beberapa kali terlihat menunjukkan dukungannya untuk Arsenal. Rihanna sempat mencuri perhatian saat hadir di Stadion Emirates pada 2018 dan merayakan kemenangan bersama para pemain di ruang ganti.

2. Anne Hathaway
Aktris Hollywood peraih Oscar ini juga dikenal sebagai penggemar Arsenal. Anne Hathaway pernah menunjukkan dukungannya secara terbuka, termasuk menyanyikan lagu kebanggaan klub berjudul The Angel.

3. Daisy Ridley
Pemeran Rey dalam waralaba Star Wars ini merupakan pendukung Arsenal sejak lama. Daisy Ridley beberapa kali mengungkap kecintaannya terhadap klub London tersebut.

4. Jess Glynne
Penyanyi pop Inggris ini juga masuk dalam daftar publik figur yang mendukung Arsenal. Jess Glynne cukup sering dikaitkan dengan klub tersebut dalam berbagai publikasi olahraga dan hiburan.

Selain para artis di atas, Arsenal juga memiliki banyak penggemar terkenal lain dari kalangan musisi, aktor, hingga kreator konten dunia. Dukungan dari para selebritas itu menunjukkan besarnya pengaruh Arsenal sebagai salah satu klub sepak bola populer di dunia.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/612/3219714/viral-EFcT_large.jpg
Viral, Sapi Ngamuk dan Seruduk Pemilik karena Mau Dijual tapi Menangis saat Dinasehati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/612/3219440/pria_diciduk_polisi_usai_akad_nikah-B1v0_large.jpg
Viral! Pria Diciduk Polisi Usai Akad Nikah Gara-Gara Curi Motor, Netizen: Kasihan Istrinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/298/3219215/tzuyang-EBN2_large.jpg
Viral Food Vloger Tzuyang Pecahkan Rekor Makan 110 Sate Maranggi Sekaligus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/298/3219120/viral-0B1V_large.jpg
Viral Struk Bakso di Klaten Dikenakan Biaya AC Rp3 Ribu per Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/612/3219026/keisha-6tcy_large.jpg
Viral Foto Keisha Alvaro Pamer Otot Perut Bareng Nyoman Paul, Netizen: Mantep Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/612/3218970/solo_table-hTYd_large.jpg
Apa Arti Solo Table Theory yang Ramai Dibahas di Medsos?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement