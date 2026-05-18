Viral Struk Bakso di Klaten Dikenakan Biaya AC Rp3 Ribu per Orang

JAKARTA - Viral struk bakso di Klaten dikenakan biaya AC Rp3 ribu per orang. Sebuah nota pembayaran dari warung bakso di wilayah Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, ramai menjadi perbincangan di media sosial setelah mencantumkan biaya tambahan penggunaan pendingin ruangan atau AC.

Dalam struk yang beredar, pelanggan dikenai tarif Rp3 ribu per orang untuk fasilitas AC. Total biaya tambahan yang tercantum mencapai Rp6 ribu untuk dua orang pengunjung, di luar pesanan makanan dan minuman.

Transaksi tersebut diketahui berlangsung pada Rabu, 13 Mei 2026 sekitar pukul 16.16 WIB dengan metode pembayaran QRIS. Nama serta alamat tempat makan juga terlihat jelas pada nota yang viral di media sosial itu.

Unggahan tersebut langsung menarik perhatian warganet dan memicu beragam komentar. Sebagian pengguna media sosial menilai kebijakan itu cukup masuk akal mengingat biaya listrik dan operasional AC yang tinggi. Namun, tidak sedikit pula yang menganggap biaya tambahan tersebut seharusnya diinformasikan sejak awal kepada pelanggan.

Ramainya perbincangan di media sosial membuat sejumlah netizen memberikan ulasan negatif di Google Maps restoran tersebut. Rating tempat makan itu pun disebut mengalami penurunan setelah kasus ini viral.

Tanggapan Pemilik Warung