Viral! Gerobak Martabak Jadi Palang Pintu Perlintasan Kereta Api, Netizen: Makasih Udah Selamatkan Masyarakat

JAKARTA – Viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan sebuah gerbang pedagang bertuliskan “Martabak” menjadi penghalangan atau palang pintu di sebuah perlintasan sebidang. Hal ini dilakukan agar tidak ada pengendara yang menerobos saat kereta melintas.

Video tersebut viral setelah diunggah oleh akun TikTok bernama @blackfour040100. Dalam video itu, terlihat sebuah perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu yang dijaga oleh seorang petugas perlintasan serta salah seorang warga.

1. Gerobak Martabak

Perlintasan tersebut tampak ditutup dan para pengendara yang lewat lantaran sebuah kereta api akan melintas. Uniknya, perlintasan itu tidak ditutup menggunakan palang pintu, namun menggunakan sebuah gerobak pedagang bertuliskan “Martabak”.

Tampak gerobak tersebut diparkiran melintang di tengah jalan sebelum perlintasan agar tidak ada pengendara yang menerobos dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Tidak hanya itu, terlihat juga para pengendara yang didominasi oleh roda dua tampak mengantri menunggu kereta melintas di belakang gerobak tersebut.

Dalam takarir (caption) unggahannya, netizen itu menuliskan keterangan yang cukup menginterpretasikan apa yang ada dalam video dan berhasil menarik perhatian netizen.

“Palang pake tihang (tanda silang), palang pake gerobak martabak (tanda centang),” tulisnya dalam takarir, dikutip Sabtu (16/5/2025).