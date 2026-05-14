HOME WOMEN LIFE

Viral! Indri Wahyuni Juri LCC MPR Diduga Curhat di WA Story: Bahas Buka Endorse, Biar Makin Kaya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |11:49 WIB
JAKARTA - Nama Indri Wahyuni kembali viral dan disorot publik usai beredarnya tangkapan layar status WhatsApp yang diduga diunggah olehnya. Status tersebut viral di media sosial setelah membahas polemik hasil Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam unggahan yang beredar, terlihat akun dengan nama kontak “Bu Indri MPR” memberikan pendapat terkait sekolah yang keluar sebagai pemenang lomba. Ia menilai sekolah tersebut memang layak menjadi juara dan meminta publik tidak hanya fokus pada satu pihak saja.

“They deserve the win and the explanation why they still the winner of the game. Focusing on one school and neglecting justice for other is a part of the biggest ignorance that one could do. (Mereka pantas mendapatkan kemenangan dan penjelasan mengapa mereka tetap menjadi pemenang dalam pertandingan tersebut. Terlalu fokus pada satu sekolah dan mengabaikan keadilan bagi yang lain adalah bentuk ketidakpedulian terbesar yang bisa dilakukan seseorang),” demikian isi unggahan yang dibagikan akun Instagram @jakarta.pening.

Dalam status lainnya, Indri juga disebut menyinggung soal penilaian akhir lomba. Ia menyebut sekolah yang ditetapkan sebagai pemenang tetap unggul berdasarkan total poin keseluruhan.

“Jawaban sapujagad tapi ga ada yang mau buka ini. Seolah-olah jawaban tersebut benar. Sekolah yang menang dinilai tidak pantas menang. Padahal hasil akhir tetap sekolah tsb yang menang. Semoga ada jalan untuk sekolah tersebut membuktikan diri di Nasional bahwa mereka pantas menang dan jadi juara,” tulis status tersebut.

