Viral! Influencer Indonesia Jadi Korban Rasisme di Korea Selatan

Viral! Influencer Indonesia Jadi Korban Rasisme di Korea Selatan (Foto: Tiktok)

JAKARTA - Influencer asal Indonesia yang tinggal di Korea Selatan, Bianca Kartika, baru-baru ini mengungkap pengalamannya menjadi korban rasisme. Ia membagikan kisah tersebut saat menjawab komentar netizen di TikTok.

Jawaban Bianca kemudian diposting ulang oleh akun X @kamarlintang dan menjadi perbincangan warganet. Dalam unggahan tersebut, Bianca menceritakan dua pengalaman yang ia alami saat bertransaksi jual beli barang second dengan warga lokal Korea Selatan.

Pengalaman pertama terjadi saat Bianca menjual barang bekas miliknya kepada warga lokal. Awalnya proses tawar-menawar berjalan lancar hingga Bianca mengirim nomor rekening.

Namun, transaksi mendadak batal setelah calon pembeli mengetahui Bianca merupakan orang asing. Tak hanya itu, Bianca juga mengalami kejadian serupa ketika ingin membeli barang second milik warga Korea Selatan.

Saat itu, Bianca sudah tiba di lokasi COD dan memberi tahu identitasnya sebagai orang asing. Namun, penjual disebut langsung membatalkan transaksi secara tiba-tiba.

“Jujur kalau buat aku pribadi, dibanding rasis yang orang-orang pikirin, menurut aku tuh lebih kayak hal-hal sederhana yang terjadi di daily life,” ujar Bianca.

Ia mengaku pengalaman diskriminasi sehari-hari seperti itu terasa menyebalkan dan menyakitkan karena terjadi terus-menerus.