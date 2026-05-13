Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

20 Kosakata Bahasa Gaul yang Viral di Threads, Ada Kabolta dan Jabata

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |18:46 WIB
20 Kosakata Bahasa Gaul yang Viral di Threads, Ada Kabolta dan Jabata
20 Kosakata Bahasa Gaul yang Viral di Threads, Ada Kabolta dan Jabata (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 20 kosakata bahasa gaul yang viral di Threads, ada Kabolta dan Jabata. Media sosial Threads kini diramaikan dengan berbagai singkatan unik yang dipakai anak muda untuk chatting maupun membuat unggahan lucu. Beberapa istilah bahkan terdengar aneh, tetapi justru viral karena dianggap relate dan menghibur.

Berikut daftar kosakata bahasa gaul yang viral di Threads:

  1. Kabolta = Kalo Boleh Tau
  2. Jabata = Jangan Banyak Tanya
  3. Jabera = Jam Berapa
  4. Kadala = Kan Aku Udah Bilang
  5. YTTA = Yang Tau Tau Aja
  6. Gaje = Gak Jelas
  7. Mager = Males Gerak
  8. Japri = Jaringan Pribadi
  9. Jababeka = Jarang Balik karena Beban Kerja
  10. Jasuke = Jangan Suka Kepo
  11. ATM = At The Moment
  12. BRB = Be Right Back
  13. IYKWIM = If You Know What I Mean
  14. FTW = For The Win
  15. AKA = As Known As
  16. NPD = No Problem Dear
  17. CMIIW = Correct Me If I’m Wrong
  18. OTW = On The Way
  19. BTW = By The Way
  20. PHP = Pemberi Harapan Palsu

Kosakata seperti ini sering dipakai pengguna media sosial untuk membuat percakapan terasa lebih santai dan singkat. Tidak sedikit juga istilah baru yang muncul dari plesetan kata sehari-hari hingga akhirnya viral di Threads dan platform lainnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Threads Bahasa Gaul Bahasa Viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/612/3218020/ibu_dan_anak-1FNf_large.jpg
Viral! Ibu Paksa Anak Ikut Nonton Konser Sambil Berendam di Malam Hari, Bikin Netizen Kesal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/612/3217702/viral-Dhoz_large.jpg
Viral! Influencer Indonesia Jadi Korban Rasisme di Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/629/3216588/viral-iM41_large.jpg
Viral Video Seorang Ayah Ajarkan Bayinya Merokok, Bikin Geram Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/612/3216486/anak_kembar-17p8_large.jpg
Kisah Unik 2 Perempuan Kembar Lahir Berselang Beberapa Menit, Tapi Punya Ayah yang Berbeda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/629/3216382/cardi_b-rBVj_large.jpg
Viral! Cardi B Joget dengan Lagu Pok Ame Ame dan Cit CitCuit Bareng Anaknya saat Live IG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/482/3216376/viral-lUR5_large.jpg
Viral Balita Minum Kopi Setiap Hari, Ini Bahaya Kafein bagi Anak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement