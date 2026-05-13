20 Kosakata Bahasa Gaul yang Viral di Threads, Ada Kabolta dan Jabata

20 Kosakata Bahasa Gaul yang Viral di Threads, Ada Kabolta dan Jabata (Foto: Freepik)

JAKARTA - 20 kosakata bahasa gaul yang viral di Threads, ada Kabolta dan Jabata. Media sosial Threads kini diramaikan dengan berbagai singkatan unik yang dipakai anak muda untuk chatting maupun membuat unggahan lucu. Beberapa istilah bahkan terdengar aneh, tetapi justru viral karena dianggap relate dan menghibur.

Berikut daftar kosakata bahasa gaul yang viral di Threads:

Kabolta = Kalo Boleh Tau Jabata = Jangan Banyak Tanya Jabera = Jam Berapa Kadala = Kan Aku Udah Bilang YTTA = Yang Tau Tau Aja Gaje = Gak Jelas Mager = Males Gerak Japri = Jaringan Pribadi Jababeka = Jarang Balik karena Beban Kerja Jasuke = Jangan Suka Kepo ATM = At The Moment BRB = Be Right Back IYKWIM = If You Know What I Mean FTW = For The Win AKA = As Known As NPD = No Problem Dear CMIIW = Correct Me If I’m Wrong OTW = On The Way BTW = By The Way PHP = Pemberi Harapan Palsu

Kosakata seperti ini sering dipakai pengguna media sosial untuk membuat percakapan terasa lebih santai dan singkat. Tidak sedikit juga istilah baru yang muncul dari plesetan kata sehari-hari hingga akhirnya viral di Threads dan platform lainnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.