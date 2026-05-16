Viral! Muncul Singkatan Baru Nama Mal di Jakarta: Senayan City Jadi Yanty, Central Park Jadi Cepak

Muncul singkatan baru nama mal di Jakarta. (Foto: Freepik)

SINGKATAN baru nama mal di Jakarta tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Sebab, nama-nama unik bermunculan untuk sederet mal hits di ibu kota.

Salah satunya ada Senayan City yang tadinya disebut Sency, kini netizen memberi nama baru menjadi Yanty. Lalu, ada Central Park, yang tadinya disebut CP, kini disingkat jadi Cepak.

1. Singkatan Baru Nama Mal di Jakarta

Ya, fenomena unik kembali ramai di media sosial setelah netizen membuat singkatan baru untuk sejumlah nama pusat perbelanjaan di Jakarta. Tren ini viral karena mengubah nama mal yang sudah dikenal luas menjadi sebutan singkat yang terdengar lucu, nyeleneh, dan mudah diingat.

Tren ini muncul dari unggahan akun @currynach di X. Dia membuat unggahan soal tren date cancelled. Awalnya dia hanya membahas soal nama Senayan City yang disingkat menjadi Yanty.

“Date cancelled. Kita ketemu di The People’s nya Yanty ya. Yanty tuh dimana? Senayan City,” tulis akun @currynach.

Tak disangka, kolom komentar itu langsung banjir isi singkatan baru nama-nama mal di Jakarta. Sontak, hal ini memicu gelak tawa netizen.