Kulit Anak Kemerahan dan Muncul Spot Kering di Tubuh? Waspadai Dermatitis Atopi

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |10:05 WIB
KULIT anak yang tampak kemerahan dan kering sering kali dianggap masalah biasa akibat cuaca atau alergi ringan. Padahal, kondisi tersebut bisa menjadi tanda awal dermatitis atopi, gangguan peradangan kulit kronis yang umum dialami anak-anak.

Jika tidak ditangani dengan tepat, dermatitis atopi dapat memicu rasa gatal berlebihan, membuat anak tidak nyaman, hingga mengganggu kualitas tidur dan aktivitas sehari-hari. Karena itu, orangtua perlu mengenali gejalanya sejak dini agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.

7 Tanda Ruam di Kulit Anak yang Perlu Diwaspadai

1. Tanda-Tanda Dermatitis Atopi

Dokter spesialis anak sekaligus influencer kesehatan, dr. Lucky Yogasatria, dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya mengatakan bahwa hal tersebut merupakan tanda-tanda dari Dermatitis Atopi.

"Ini ada video yang nunjukin kalau anak kemerahan, area badannya muncul spot kering di punggung. Ini kalau mereda nih, menjadi warna keputihan yang hilangnya lama, bisa sampai tiga bulan, bikin belang-belang untuk kulit anak. Kondisi ini disebut dengan Dermatitis Atopi," kata dr. Lucky, dikutip Sabtu (16/5/2026).

Ia menjelaskan bahwa pemicu utama dari masalah kulit ini bukanlah sekadar alergi biasa. Melainkan karena kondisi perlindungan kulit pada anak yang lemah.

"Faktor utamanya karena lemahnya skin barrier pada anak," ucap dia.

 

