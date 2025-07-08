Pentingnya Kepekaan Moms untuk Cegah Penyakit pada Anak di Tengah Aktivitas Padat

JAKARTA - Banyak moms yang merasa khawatir anaknya terkena berbagai macam virus yang bisa menyebabkan si kecil terkena penyakit, seperti flu, radang tenggorokan, panas dalam, dan penyakit lainnya.

Padahal, panas dalam dan radang tenggorokan merupakan kondisi yang cukup umum dialami oleh anak-anak sekolah. Terutama ketika si kecil banyak melakukan aktivitas fisik di luar ruangan.

dr. Attila Dewanti, SpA (K) seorang Dokter Spesialis Anak menjelaskan, untuk mencegah anak terhindar dari virus, diperlukannya kepekaan dari seorang ibu. Kepekaan ini dibutuhkan agar tetap bisa menjaga serta mencegah si kecil terpapar virus dan bakteri yang dapat menurunkan daya tahan tubuh mereka.

"Peran ibu itu penting banget, karena moms itu paling sensitif, paling peka terhadap perubahan anaknya. Kita harus peka terhadap sinyal itu, sehingga kita bisa menentukan langkah awal. Dengan pencegahan awal, kita akan mencegah menjadi hal yang lebih berat, tapi kita akan mempercepat penyembuhan dia. Anaknya seneng banget, ngerasa aman, ohh moms care sama aku," ucap dr. Attila Dewanti, SpA (K) di KidZania, Pacific Place Mall pada Selasa (08/07).

Pentingnya Kepekaan Moms untuk Cegah Penyakit pada Anak di Tengah Aktivitas Padat

Salah satu alasan mengapa anak-anak lebih mudah terserang penyakit adalah karena daya tahan tubuh mereka masih dalam tahap perkembangan, sehingga belum sekuat orang dewasa. Selain itu, sistem imun yang mereka punya juga belum stabil dan akhirnya membuat tubuh si kecil lebih rentan terkena serangan virus penyebab penyakit.

Faktor eksternal juga bisa menjadi pemicu utama terutama jika pola makan si kecil kurang sehat, saat ini banyak anak-anak lebih suka mengkonsumsi makanan yang berminyak, goreng-gorengan dan kurang asupan sayur serta buah-buahan.

Bahkan, masih banyak orangtua yang belum menyadari betapa pentingnya asupan air yang cukup. Padahal, ketika anak masih kekurangan cairan, hal ini bisa memperburuk kondisi tubuh si kecil, sehingga dapat mengundang banyak penyakit, misalnya panas dalam dan radang tenggorokan.

Moms juga perlu waspada, perubahan cuaca yang ekstrim bisa berdampak langsung pada stamina dan kesehatan anak. Peralihan dari cuaca panas ke dingin, atau sebaliknya, seringkali membuat tubuh anak kesulitan beradaptasi, sehingga lebih rentan terkena virus dan berbagai penyakit.

Sementara itu, artis Tasya Kamila yang hadir dalam acara tersebut sepakat, sebagai ibu sangat penting untuk mengambil langkah cepat dalam menjaga kesehatan anak, terutama di tengah padatnya aktivitas fisik mereka.

Baginya, ketika kedua anaknya mulai menunjukkan gejala-gejala tertentu, ia langsung sigap menjaga pola makan, mencukupi kebutuhan cairan.

Tasya juga membiasakan anaknya untuk memiliki pola komunikasi yang baik. Hal ini agar sang anak bisa langsung menyampaikan apa yang dirasakannya kepada ibunya, termasuk ketika tubuhnya mulai tidak nyaman.

"Jaga pola makan seimbang, cukupi kebutuhan cairannya. Kalau buat aku si Arras bisa lebih mengenali tubuhnya, apa yang terjadi pada tubuhnya dan bisa mengkomunikasikan ke aku. Kalau sudah mengarah ke arah gejala panas dalam pastinya langsung sediakan larutan cap kaki tiga anak," ungkap Tasya Kamila di Jakarta.



Tips Menjaga Kesehatan Anak

Ketika anak mulai menunjukkan tanda-tanda seperti menjadi rewel, kurang nafsu makan, mudah lelah, atau mulai batuk kecil, hal ini perlu diperhatikan dan segera diwaspadai oleh para moms.