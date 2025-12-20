Viral! Suami di Jepang Selingkuh 520 Kali, Tapi Sang Istri Justru Terinspirasi Jadikan Komik

JAKARTA - Viral! Suami di Jepang selingkuh 520 kali, tapi sang istri justru terinspirasi menjadikannya sebuah komik. Seorang perempuan mengubah kisah perselingkuhan suaminya menjadi sebuah komik dengan bantuan seniman manga Jepang, Piroyo Arai.

Perempuan bernama Nemu Kusano ini dikhianati suaminya ratusan kali. Suaminya diketahui selingkuh 520 kali padahal memiliki anak yang mengidap penyakit langka. Awalnya, Kusano ingin membalas dendam kepada suaminya, namun dia malah mengubah kisahnya menjadi komik, dan komik tersebut viral.

Pengkhianatan Suami

Nemu Kusano menikah dengan suaminya setelah dikenalkan oleh seorang teman, dan mereka kemudian memiliki seorang anak. Namun, putra mereka lahir dengan penyakit yang sangat langka, demikian dilansir dari South China Morning Post (SCMP), mengutip majalah Jepang Shukan Bunshun.

Kusano adalah seorang ibu rumah tangga yang membesarkan putranya sendirian. Dia kemudian mengetahui suaminya berselingkuh dengan pekerja seks komersial dan aktris film dewasa. Ia mengetahui perselingkuhan suaminya setelah menemukan kondom di saku suaminya dan afrodisiak (zat, makanan, minuman, atau bahkan wewangian yang dipercaya dapat meningkatkan gairah seksual, kepuasan, atau performa intim) di tasnya.

Bagaimana reaksi sang suami?

Kabarnya, suaminya tidak menunjukkan penyesalan dan mengatakan bahwa perselingkuhan itu terkait pekerjaan. “Saya hanya mengatasi stres di luar, saya tidak membawanya pulang,” klaim pria itu. Kabarnya, dia memiliki 520 hubungan gelap.

Apa yang terjadi selanjutnya?