Ternyata Ini Arti Kata Plenger yang Sering Dipakai di Media Sosial (Foto: Freepik)

JAKARTA – Kata plenger belakangan ramai digunakan warganet di berbagai platform media sosial seperti TikTok, Instagram, hingga X. Istilah ini kerap muncul dalam kolom komentar atau konten video untuk menggambarkan seseorang maupun perilaku tertentu yang dianggap unik.

Popularitas kata plenger membuat banyak orang penasaran dengan arti sebenarnya. Istilah ini pun perlahan menjadi bagian dari bahasa gaul yang akrab dipakai anak muda untuk mengekspresikan situasi yang dirasa tidak biasa.

Lantas, apa sebenarnya makna kata plenger?

Kata ini pertama kali mencuri perhatian publik setelah diucapkan oleh Dono, salah satu talent di akun TikTok @BANGDO7. Dalam sebuah video yang diunggah pada 29 Februari 2024, Dono diminta menilai wajah seorang pengguna TikTok bernama Yoga atau yang dikenal dengan nama Agoy.

Saat ditanya nama yang cocok untuk wajah tersebut, Dono secara spontan menjawab, “Plenger, Bang.” Ucapan singkat itu justru memancing rasa ingin tahu warganet karena terdengar asing dan tidak lazim.

Melihat respons publik yang cukup besar, Dono kemudian memberikan penjelasan mengenai asal-usul kata plenger lewat video lanjutan yang diunggah pada 8 Maret 2024. Ia mengungkapkan bahwa istilah tersebut terinspirasi dari seorang anak kecil di sekitar tempat tinggalnya.