Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Tren Meditasi di Dalam Peti Mati di Jepang, Disebut Bantu Refleksi Hidup

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |12:04 WIB
Viral Tren Meditasi di Dalam Peti Mati di Jepang, Disebut Bantu Refleksi Hidup
Viral Tren Meditasi di Dalam Peti Mati di Jepang, Disebut Bantu Refleksi Hidup (Foto: Newyorkpost)
A
A
A

JAKARTA – Sebuah tren unik tengah menarik perhatian publik di Jepang. Sejumlah orang memilih bermeditasi di dalam peti mati sebagai cara untuk menenangkan pikiran sekaligus merenungkan makna kehidupan.

Melansir New York Post, praktik yang dikenal sebagai “berbaring di dalam peti mati” ini awalnya diperkenalkan oleh sebuah rumah duka di Prefektur Chiba. Seiring waktu, konsep tersebut berkembang dan mulai diminati masyarakat yang mencari metode refleksi diri serta ketenangan batin.

Dalam sesi meditasi tersebut, peserta diminta berbaring di dalam peti mati selama beberapa waktu. Ruang sempit itu justru dianggap membantu seseorang fokus pada kesadaran diri dan memikirkan kembali arti kehidupan.

Para pendukung metode ini menilai praktik tersebut dapat membantu orang memahami kerapuhan hidup dan menghargai waktu yang dimiliki.

Berkaitan dengan Budaya Perenungan Kematian

Konsep meditasi di peti mati juga berkaitan dengan tradisi Jepang yang dikenal sebagai kuyō, yakni ritual peringatan yang berkaitan dengan refleksi atas kehidupan dan kematian. Tradisi ini telah lama menjadi bagian dari budaya spiritual masyarakat Jepang.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Peti Mati Spa Meditasi Viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/612/3205521/nabilah-YA0t_large.jpg
Profil Nabilah O Brien, Selebgram Korban Pencurian yang Jadi Tersangka Usai Unggah CCTV Restoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/612/3205474/viral-fLiz_large.jpg
Viral Video Pria Pergoki Calon Istri Selingkuh di Hotel Seminggu Sebelum Akad Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/612/3205463/viral-EFkJ_large.jpg
Viral! Pengamen Pakai Cara Unik Curi Perhatian Pengendara, Joget di Lampu Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/612/3205364/viral-mxID_large.jpg
Heboh! Driver Ojol Senang Dapat BHR Rp1,6 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/612/3205342/viral-n5gk_large.jpg
Viral! Orang Tarik Tunai Uang Rp1,8 Miliar Pakai Kantong Kresek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/612/3205296/pengemis-Rat9_large.jpg
Fenomena Pengemis Meningkat Selama Bulan Ramadhan, Kini Pakai Teknologi AI
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement