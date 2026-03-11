Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

4 Cara Mencegah Penularan Campak pada Anak, Moms Wajib Tau!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |07:17 WIB
4 Cara Mencegah Penularan Campak pada Anak, Moms Wajib Tau!
4 Cara Mencegah Penularan Campak pada Anak, Moms Wajib Tau! (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Penyakit campak kini masih jadi momok menakutkan bagi orang tua lantaran masifnya penularan pada anak-anak. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, tercatat 11.094 kasus campak terkonfirmasi sepanjang 2025. Sementara itu, hingga Februari 2026 telah dilaporkan sebanyak 550 kasus.

Campak merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dan mudah menyebar, terutama pada anak-anak. Penularannya bisa terjadi melalui percikan air liur saat penderita batuk, bersin, atau berbicara.

Karena itu, orang tua perlu memahami langkah-langkah pencegahan agar anak tidak mudah tertular penyakit ini. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan:

Cara Mencegah Penyakit Campak

1. Memberikan Imunisasi Campak

Salah satu cara paling efektif untuk mencegah campak adalah dengan memberikan imunisasi. Vaksin campak biasanya diberikan dalam bentuk vaksin MMR (Measles, Mumps, Rubella). Vaksin ini membantu tubuh anak membentuk kekebalan terhadap virus campak sehingga risiko tertular menjadi jauh lebih kecil.

2. Menghindari Kontak dengan Penderita

Campak sangat mudah menular, bahkan sebelum ruam muncul pada kulit. Jika ada anak atau orang di sekitar yang terinfeksi, sebaiknya hindari kontak langsung dengan anak. Orang tua juga disarankan untuk tidak membawa anak ke tempat ramai jika sedang ada kasus campak di lingkungan sekitar.



      
