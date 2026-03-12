Viral Video Netizen Dapat THR dari Bapak Kos

JAKARTA - Sebuah momen menggembirakan viral di media sosial. Bagaimana tidak, seorang netizen yang merupakan anak kos membagikan momen saat bapak pemilik kos membagikan uang THR kepada seluruh penghuni, termasuk dirinya.

Momen tersebut viral setelah diunggah oleh netizen dengan akun TikTok bernama @salwavd sekitar 7 Maret 2026. Dalam unggahan video itu terlihat netizen tersebut menerima satu buah amplop berwarna putih yang digadang-gadang adalah uang THR. Amplop tersebut diterima dirinya dari seorang laki-laki yang diduga pemilik dari kos tersebut.

Usai menerima amplop, ia pun terlihat sangat senang dengan tersenyum sambil menunjukkan amplop tersebut ke depan kamera. Pada keterangan videonya, ia menegaskan bahwa momen tersebut merupakan momen saat pemilik kos membagikan uang THR kepada para penghuni.

“Kost MS bagi-bagi THR ke semua penghuni kos terima kasih banyak Bapak kos THR-nya,” tulis netizen tersebut dalam keterangan video, dikutip Rabu (11/3/2026).

Selain itu, dalam keterangan unggahannya, ia juga menuliskan bahwa ia baru pertama kali mengalami hal seperti itu. Di mana pemilik kos membagikan uang THR kepada penghuni. “Firts time ngekos dapet yang punya kos baik banget semua anak kosnya dikasi thr terima kasih banyak bapak kos,” tulis dia dalam keterangan unggahannya.

Sontak momen viral itu mendapat banyak tanggapan dari para netizen. Banyak dari mereka yang terheran-heran sebab sangat jarang sekali pemilik kos yang membagikan THR kepada penghuninya.

Selain terheran-heran, banyak juga dari mereka yang membanding-bandingkan kos mereka dengan kos sang netizen tersebut. Bahkan, ada juga netizen yang membagikan foto bahan makanan dan sembako yang akan dijadikan THR kepada anak kos mereka.