Jaga Stamina, Ria Ricis Bongkar Rahasia Sahur Tanpa Nasi

JAKARTA - YouTuber Ria Ricis punya cara khusus dalam melancarkan puasa di momen Ramadhan tahun ini. Menariknya, ia sering makan sahur tanpa nasi demi menjaga stamina sepanjang hari.

Adik Oki Setiana Dewi ini lebih memilih menu simpel yang kaya protein. Pola makan itu dipercaya bisa menjaga kenyamanan lambung saat beraktivitas.

"Untuk menjaga stamina aku sahur sih biasanya nggak pernah makan nasi sama sekali. Kalaupun makan paling cuma satu sendok dua sendok," beber Ria Ricis saat ditemui di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Porsi makan terlalu banyak saat sahur menurut Ricis justru berdampak negatif bagi tubuhnya. Ia sangat menghindari risiko asam lambung naik di tengah jadwal syuting yang padat.

"Tadi aku sahurnya cuma pakai telur rebus, sayur bayam, tempe goreng, sudah. Setiap hari sahurnya minim-minim aja. Karena menurut aku juga kalau sahurnya kebanyakan itu justru akan bikin begah dan bikin asam lambung naik," tuturnya.