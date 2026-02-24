Ria Ricis Gagal Umroh karena Kena Tipu Travel Abal-Abal

JAKARTA - Ria Ricis sedang mengalami pengalaman tak mengenakkan. Pasalnya Youtuber ini menjadi korban penipuan travel umroh.

Akibat kejadian tersebut, Ricis dan tim manajemennya terpaksa menahan rencana keberangkatan ibadah sampai persoalan tersebut benar-benar selesai.

Meski demikian, ia mengaku tetap memiliki keinginan besar untuk berangkat ke Tanah Suci. Namun menurutnya, ibadah umrah merupakan panggilan dari Tuhan sehingga tak bisa dipaksakan.

“Kemarin juga kita kena ketipu sama travel umrah. Jadi kayaknya kita tahan dulu, karena ada satu dan lain hal juga dari manajemen untuk menyelesaikan dulu permasalahan kita sama travel yang terakhir,” ujar Ricis, dikutip dari Intens Ivestigasi, Selasa (24/2/2026).

“Kalau memang Allah tidak mengizinkan untuk pergi ya berarti belum panggilan. Tapi kalau dari hati yang paling dalam, pengin banget,” tambahnya.