Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Ria Ricis Sedih Lihat Kasus Kekerasan Anak di Daycare Yogyakarta: Semoga Tidak Terjadi Lagi ke Depannya

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 02 Mei 2026 |10:11 WIB
Ria Ricis Sedih Lihat Kasus Kekerasan Anak di Daycare Yogyakarta: Semoga Tidak Terjadi Lagi ke Depannya
Ria Ricis sedih lihat kasus kekerasan anak di daycare. (Foto: Isra Triansyah/iNews Media Group)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram sekaligus konten kreator, Ria Ricis, memberikan tanggapannya terkait kasus dugaan tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi di Daycare Little Aresha Yogyakarta. Aksi keji di daycare itu diketahui baru-baru ini viral di media sosial.

Ricis mengungkapkan bahwa dirinya turut prihatin dengan adanya dugaan kasus tersebut. Apalagi, ia saat ini juga memiliki bayi berusia tiga tahun dan tidak sanggup menayangkan kekerasan yang didapat oleh bayi di daycare tersebut.

Ria Ricis

“Turut prihatin karena aku juga ikutin beritanya karena kan aku juga punya toddler, punya anak yang masih usianya tiga tahun lebih dan turut prihatin banget melihat kondisinya ya diikat,” ungkap Ricis saat diwawancarai di iNews Tower, Kamis 30 April 2026.

1. Berharap Tak Terjadi Lagi

Ria Ricis pun berharap kejadian seperti itu tidak terjadi lagi di kemudian hari. Menurutnya, daycare seharusnya menjadi tempat aman dan terjaga bagi para bayi atau anak-anak yang dititipkan di tempat tersebut.

“Aduh, itu sedih banget dan semoga tidak ada lagi daycare-daycare seperti itu dan harapan ke depannya semoga daycare ke depannya lebih aman lagi, lebih bisa menjaga,” ujar Ricis.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Kasus Kekerasan Daycare Bisa Picu Trauma, Ini Tahapan Pemulihan Emosional Anak
Kasus Kekerasan di Daycare Bikin Resah, Ini Bahasa Tubuh Anak yang Jadi Alarm Dini Orangtua
Atta Halilintar Geram Lihat Kasus Penganiayaan Anak di Daycare Yogyakarta, Minta Pelaku Ditindak Tegas
Sri Sultan Kecam Kasus Kekerasan Anak Daycare Little Aresha
Heboh Kasus Kekerasan di Daycare, Ini Tips Memilih Tempat Penitipan Anak
Kecam Kasus Kekerasan Anak, Menteri PPPA: 44 Persen Daycare Belum Punya Izin
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement