Ria Ricis Sedih Lihat Kasus Kekerasan Anak di Daycare Yogyakarta: Semoga Tidak Terjadi Lagi ke Depannya

JAKARTA - Selebgram sekaligus konten kreator, Ria Ricis, memberikan tanggapannya terkait kasus dugaan tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi di Daycare Little Aresha Yogyakarta. Aksi keji di daycare itu diketahui baru-baru ini viral di media sosial.

Ricis mengungkapkan bahwa dirinya turut prihatin dengan adanya dugaan kasus tersebut. Apalagi, ia saat ini juga memiliki bayi berusia tiga tahun dan tidak sanggup menayangkan kekerasan yang didapat oleh bayi di daycare tersebut.

“Turut prihatin karena aku juga ikutin beritanya karena kan aku juga punya toddler, punya anak yang masih usianya tiga tahun lebih dan turut prihatin banget melihat kondisinya ya diikat,” ungkap Ricis saat diwawancarai di iNews Tower, Kamis 30 April 2026.

1. Berharap Tak Terjadi Lagi

Ria Ricis pun berharap kejadian seperti itu tidak terjadi lagi di kemudian hari. Menurutnya, daycare seharusnya menjadi tempat aman dan terjaga bagi para bayi atau anak-anak yang dititipkan di tempat tersebut.

“Aduh, itu sedih banget dan semoga tidak ada lagi daycare-daycare seperti itu dan harapan ke depannya semoga daycare ke depannya lebih aman lagi, lebih bisa menjaga,” ujar Ricis.