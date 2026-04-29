Atta Halilintar Geram Lihat Kasus Penganiayaan Anak di Daycare Yogyakarta, Minta Pelaku Ditindak Tegas

JAKARTA - YouTuber kondang Indonesia, Atta Halilintar, geram bukan main melihat kasus dugaan kekerasan anak yang terjadi di salah satu daycare kawasan Yogyakarta. Sebagai orangtua, Atta mengaku sangat terpukul mendengar kabar tersebut.

Atta pun berharap perlindungan anak bisa lebih diperketat di Indonesia. Selain itu, dia juga meminta pelaku ditindak tegas.

1. Daycare Seharusnya Jadi Zona Aman

Suami Aurel Hermansyah ini tak menyangka tempat penitipan anak yang seharusnya menjadi zona aman bagi balita, tetapi justru melakukan hal yang keji. Atta pun merasa begitu sedih mendengar kabar kasus penganiayaan tersebut.

"Wah itu emang sedih banget ya. Aku belum pelajari beritanya kayak apa, tapi sangat-sangat sedih banget lah kalau ini terjadi kayak gitu," kata Atta Halilintar di kawasan Ampera, Jakarta Selatan belum lama ini.

Atta sendiri tidak bisa membayangkan jika hal tersebut menimpa anak-anaknya. Ia tentu tak akan bisa menyembunyikan amarahnya.

"Dan sangat marahlah pastinya kalau anak-anak kita yang kita amanahkan ternyata kayak gitu perilakunya di sana," ungkapnya.