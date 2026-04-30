Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Terlalu Sering Pipis? Ini Ternyata Jumlah Normal Buang Air Kecil dalam Sehari

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |10:26 WIB
Jumlah normal buang air kecil dalam sehari. (Foto: Freepik)
A
A
A

SERING merasa bolak-balik ke kamar mandi untuk buang air kecil? Kondisi ini kerap dianggap sepele, padahal bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dan mengganggu aktivitas sehari-hari.

Pada dasarnya, frekuensi buang air kecil setiap orang bisa berbeda-beda, tergantung pada asupan cairan, aktivitas, hingga kondisi kesehatan. Namun, ada batas normal yang perlu diketahui agar bisa mengenali kapan frekuensi tersebut masih wajar atau justru menjadi tanda adanya gangguan pada tubuh.

Buang Air Kecil

1. Jumlah Normal Buang Air Kecil

Dokter Spesialis Urologi dari Siloam Hospitals Mampang, dr. Yudhistira P. Kloping, Sp.U, M.Ked.Klin, menjelaskan soal jumlah normal buang air kecil dalam sehari. Dalam kondisi normal, seseorang umumnya buang air kecil maksimal sekitar 7 kali dalam sehari, terhitung sejak bangun tidur hingga kembali beristirahat.

Jika frekuensinya sudah mencapai 8 kali atau lebih, kondisi tersebut bisa mulai dikategorikan sebagai tidak normal. Setiap orang pun perlu memberi perhatian lebih lanjut jika terjadi hal seperti itu.

“Jadi memang kita kembali ke definisinya. Definisi sering kencing atau sering buang air kecil itu berapa sih? Normalnya memang maksimal itu 7 kali dalam 1 hari. Bukan dalam 1 jam,” ujar dr. Yudhistira dalam acara Morning Zone.

“Biasanya kan bangun tidur, terus itu range-nya itu maksimal (buang air) 7 kali. Kalau sudah 8 kali ke atas itu kita sudah anggap ini adalah sebuah abnormalitas,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement