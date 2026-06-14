4 Makanan Ini Bisa Menurunkan IQ Anak

JAKARTA - Asupan makanan tidak hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik anak, tetapi juga perkembangan otak dan kemampuan kognitifnya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pola makan yang kurang sehat dapat memengaruhi konsentrasi, daya ingat, kemampuan belajar, hingga kesehatan otak dalam jangka panjang.

Meski kecerdasan anak dipengaruhi banyak faktor, seperti genetika, lingkungan, pendidikan, dan pola asuh, nutrisi tetap menjadi salah satu faktor penting yang mendukung perkembangan fungsi otak. Karena itu, orang tua perlu memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi anak setiap hari.

Berikut beberapa jenis makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan karena berpotensi berdampak negatif pada kesehatan otak dan kemampuan kognitif anak.

Makanan Penurun IQ

1. Makanan dan Minuman Tinggi Gula

Makanan manis memang dapat memberikan energi dengan cepat. Namun, konsumsi gula berlebihan dapat berdampak buruk pada kesehatan, termasuk fungsi otak.