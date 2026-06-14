Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

4 Makanan Ini Bisa Menurunkan IQ Anak

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 14 Juni 2026 |16:24 WIB
4 Makanan Ini Bisa Menurunkan IQ Anak
4 Makanan Ini Bisa Menurunkan IQ Anak (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Asupan makanan tidak hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik anak, tetapi juga perkembangan otak dan kemampuan kognitifnya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pola makan yang kurang sehat dapat memengaruhi konsentrasi, daya ingat, kemampuan belajar, hingga kesehatan otak dalam jangka panjang.

Meski kecerdasan anak dipengaruhi banyak faktor, seperti genetika, lingkungan, pendidikan, dan pola asuh, nutrisi tetap menjadi salah satu faktor penting yang mendukung perkembangan fungsi otak. Karena itu, orang tua perlu memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi anak setiap hari.

Berikut beberapa jenis makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan karena berpotensi berdampak negatif pada kesehatan otak dan kemampuan kognitif anak.

Makanan Penurun IQ

1. Makanan dan Minuman Tinggi Gula

Makanan manis memang dapat memberikan energi dengan cepat. Namun, konsumsi gula berlebihan dapat berdampak buruk pada kesehatan, termasuk fungsi otak.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/629/3170419/morning_zone-KGZz_large.jpg
Fenomena Generasi Micin, Pola Makan Keluarga Pengaruhi Kesehatan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/483/3066751/waspada-terlalu-sering-konsumsi-ultra-processed-food-bisa-picu-demensia-dan-stroke-pqo7Qt9ksy.jpg
Waspada, Terlalu Sering Konsumsi Ultra Processed Food Bisa Picu Demensia dan Stroke
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/624/3221718//iq-lpWw_large.jpg
IQ Anak Diturunkan Ayah atau Ibu? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/298/3218904//kanker-oaHS_large.jpg
5 Makanan yang Ternyata Disukai Sel Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/298/3207779//opor_ayam-nuFs_large.jpg
5 Makanan Khas Lebaran dengan Kandungan Kolesterol Tinggi yang Perlu Dibatasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/298/3206667//tidur-AeSI_large.jpg
7 Makanan Ini Wajib Dihindari Sebelum Tidur jika Ingin Tidur Nyenyak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement