7 Makanan Ini Wajib Dihindari Sebelum Tidur jika Ingin Tidur Nyenyak

JAKARTA - Makan sebelum tidur sering menjadi kebiasaan banyak orang, terutama saat lapar di malam hari. Apalagi ketika bulan Ramadhan, orang tidak bisa makan saat siang hari dan cenderung "melampiaskan" keinginan untuk makan di malam hari.

Namun, beberapa jenis makanan justru bisa mengganggu kualitas tidur jika dikonsumsi terlalu dekat dengan waktu tidur. Beberapa makanan dapat memicu gangguan pencernaan, refluks asam, hingga membuat tubuh sulit tidur.

Berikut ini sederet makanan yang sebaiknya dihindari sebelum tidur:

Tomat

Tomat memiliki tingkat keasaman yang tinggi sehingga bisa memicu rasa tidak nyaman pada kerongkongan, terutama bagi orang yang memiliki masalah refluks asam. Ketika tubuh berbaring setelah mengonsumsi makanan asam, rasa perih atau tidak nyaman bisa muncul dan mengganggu tidur.

Cheeseburger

Makanan tinggi lemak seperti cheeseburger membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna. Kandungan lemak jenuh yang tinggi dapat memperlambat proses pengosongan lambung sehingga tubuh masih fokus mencerna makanan saat seharusnya beristirahat.