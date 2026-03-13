Duel Sengit Dua Ibu Rumah Tangga di Grand Final MasterChef Indonesia: Siapa yang Akan Mengangkat Trofi?

Duel Sengit Dua Ibu Rumah Tangga di Grand Final MasterChef Indonesia: Siapa yang Akan Mengangkat Trofi? (Foto: Okezone)

JAKARTA - Babak penentuan akhirnya tiba! Ajang memasak paling bergengsi di Tanah Air, MasterChef Indonesia, kini memasuki Grand Final yang mempertemukan dua grand finalis tangguh: Bunga (Malang) dan Stephani (Pontianak). Menariknya, keduanya sama-sama merupakan ibu rumah tangga yang dikenal kuat, penuh ambisi, dan memiliki passion besar di dunia memasak. Perjalanan panjang mereka akhirnya membawa keduanya ke duel terakhir untuk memperebutkan gelar juara.

Di episode Grand Final ini, para finalis harus melewati empat ronde tantangan besar yang akan menguji kemampuan, kreativitas, serta konsistensi mereka di dapur MasterChef. Suasana semakin emosional ketika para kontestan yang telah tereliminasi kembali hadir di galeri untuk memberikan dukungan dan semangat kepada Bunga dan Stephani.

Pada ronde pertama, para grand finalis harus menghadapi savory challenge dengan bahan utama Alaska Seafood. Tantangan ini menjadi semakin menarik karena Bunga dan Stephani tidak memasak sendirian. Mereka akan memilih sendiri rekan dari kontestan yang sudah tereliminasi untuk membantu menyelesaikan hidangan.

Setiap hidangan akan dinilai langsung oleh para juri dengan skor mulai dari 0 hingga 100 poin, sehingga setiap detail masakan menjadi sangat menentukan.

Yang semakin spesial, di ronde ini hadir juri tamu internasional, yaitu Luke J. Lindberg (Wakil Menteri Pertanian AS untuk Urusan Perdagangan dan Pertanian Luar Negeri), yang turut memberikan penilaian terhadap hidangan para finalis.

Setelah hidangan gurih, tantangan berlanjut ke ronde kedua dengan tema dessert. Kali ini para grand finalis harus melakukan duplicate dish pastry milik Chef Karen Carlotta.

Bukan sekadar membuat dessert biasa, para finalis harus meniru secara presisi tampilan, tekstur, hingga rasa dari hidangan pastry tersebut. Dalam ronde ini, mereka juga masih dibantu oleh kontestan lainnya, membuat kerja sama tim menjadi faktor penting dalam menyelesaikan tantangan.