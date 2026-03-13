Tips Hadapi Anak Tantrum saat Sosmed Mulai Dibatasi Mulai 28 Maret

JAKARTA - Pada tanggal 28 Maret 2026 mendatang, Kementerian Komunikasi dan Digital akan mulai menerapkan pembatasan media sosial bagi anak berusia di bawah 16 tahun. Untuk itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan sejumlah tips kepada orang tua untuk menghadapi kemungkinan anak tantrum menjelang penerapan kebijakan tersebut.

Tips tersebut dibagikan Budi bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam konten Budi Gemar Sharing #BGS.

“Ibu-ibu, ingatkan kembali bahwa nanti per 28 Maret akun anak-anak di bawah usia 16 tahun pada platform risiko tinggi akan dinonaktifkan,” ujar Budi.

Budi tak menampik bahwa kini anak-anak di Indonesia sudah sangat bergantung pada ponsel dan media sosial sehingga berpotensi marah atau tantrum ketika akses tersebut dibatasi. Karena itu, ia membagikan tiga cara yang bisa dilakukan orang tua untuk menghadapi situasi tersebut, di antaranya:

Validasi Emosi Anak

Tips pertama adalah memvalidasi emosi anak terlebih dahulu sebelum memberikan penjelasan. Menurut Budi, orang tua sebaiknya tidak langsung memarahi anak yang sedang kesal karena tidak bisa lagi mengakses media sosial.