IQ Anak Diturunkan dari Ayah atau Ibu? Ini Penjelasannya

JAKARTA – Banyak anggapan menyebut IQ anak lebih banyak diturunkan dari ibu. Alasannya karena ibu memiliki dua kromosom X dan mengandung serta menyusui anak. Tapi, benarkah kecerdasan anak hanya diwarisi dari ibu?

Apa Itu IQ?

IQ (intelligence quotient) adalah ukuran kemampuan kognitif seseorang, seperti kemampuan berpikir, memecahkan masalah, memahami ide kompleks, dan beradaptasi dengan lingkungan.

Menurut MedlinePlus, kecerdasan mencakup kemampuan belajar dari pengalaman dan menyesuaikan diri terhadap perubahan.

Peran Kromosom dalam Kecerdasan

Setiap orang memiliki kromosom seks:

Perempuan: XX

Laki-laki: XY

Anak laki-laki mendapatkan kromosom X dari ibu dan Y dari ayah.

Anak perempuan mendapatkan satu kromosom X dari ibu dan satu dari ayah.