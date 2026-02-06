Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Cara Komunikasi yang Tepat dengan Anak, Jadilah Pendengar yang Baik!

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |13:23 WIB
Cara Komunikasi yang Tepat dengan Anak, Jadilah Pendengar yang Baik!
Cara Komunikasi yang Tepat dengan Anak, Jadilah Pendengar yang Baik! (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Setiap kali orangtua berinteraksi dengan anak, itu sudah termasuk komunikasi. Bukan hanya lewat kata-kata, tetapi juga melalui nada bicara, tatapan mata, sentuhan, pelukan, dan ekspresi wajah. Semua itu menyampaikan pesan pada anak.

Cara orang tua berkomunikasi sangat berpengaruh pada perkembangan emosi anak. Dari sinilah anak belajar memahami perasaan, cara berbicara dengan orang lain, serta membangun hubungan yang sehat di masa depan.

Jenis-Jenis Komunikasi

Secara umum, komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, seperti:

  • Nada dan intonasi suara
  • Pilihan kata yang digunakan
  • Bahasa yang sesuai dengan usia anak

Komunikasi nonverbal adalah pesan yang disampaikan tanpa kata-kata, antara lain:

  • Ekspresi wajah
  • Kontak mata
  • Bahasa tubuh dan gerakan tangan
  • Jarak fisik
  • Sentuhan seperti pelukan atau tepukan lembut

Tips Berkomunikasi yang Baik dengan Anak

Melansir laman Unicef, berikut beberapa cara sederhana agar komunikasi dengan anak lebih efektif:

Halaman:
1 2 3
      
