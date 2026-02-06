Cara Komunikasi yang Tepat dengan Anak, Jadilah Pendengar yang Baik!

JAKARTA – Setiap kali orangtua berinteraksi dengan anak, itu sudah termasuk komunikasi. Bukan hanya lewat kata-kata, tetapi juga melalui nada bicara, tatapan mata, sentuhan, pelukan, dan ekspresi wajah. Semua itu menyampaikan pesan pada anak.

Cara orang tua berkomunikasi sangat berpengaruh pada perkembangan emosi anak. Dari sinilah anak belajar memahami perasaan, cara berbicara dengan orang lain, serta membangun hubungan yang sehat di masa depan.

Jenis-Jenis Komunikasi

Secara umum, komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, seperti:

Nada dan intonasi suara

Pilihan kata yang digunakan

Bahasa yang sesuai dengan usia anak

Komunikasi nonverbal adalah pesan yang disampaikan tanpa kata-kata, antara lain:

Ekspresi wajah

Kontak mata

Bahasa tubuh dan gerakan tangan

Jarak fisik

Sentuhan seperti pelukan atau tepukan lembut

Tips Berkomunikasi yang Baik dengan Anak

Melansir laman Unicef, berikut beberapa cara sederhana agar komunikasi dengan anak lebih efektif: