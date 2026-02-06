JAKARTA – Setiap kali orangtua berinteraksi dengan anak, itu sudah termasuk komunikasi. Bukan hanya lewat kata-kata, tetapi juga melalui nada bicara, tatapan mata, sentuhan, pelukan, dan ekspresi wajah. Semua itu menyampaikan pesan pada anak.
Cara orang tua berkomunikasi sangat berpengaruh pada perkembangan emosi anak. Dari sinilah anak belajar memahami perasaan, cara berbicara dengan orang lain, serta membangun hubungan yang sehat di masa depan.
Secara umum, komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, seperti:
Komunikasi nonverbal adalah pesan yang disampaikan tanpa kata-kata, antara lain:
Melansir laman Unicef, berikut beberapa cara sederhana agar komunikasi dengan anak lebih efektif: