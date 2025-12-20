JAKARTA - Mengenal mother wound dan cara mengatasinya. Mother wound adalah luka emosional akibat ketidakmampuan seorang ibu memberikan perhatian, kasih sayang, dan dukungan emosional yang cukup kepada anaknya. Luka ini bukan hanya karena ketidakhadiran ibu secara fisik, melainkan juga ketiadaan koneksi emosional yang sehat.
Psikolog Aghnis Fauziah, S.Psi., M.Psi., menjelaskan bahwa meskipun kebutuhan fisik anak dapat terpenuhi, kebutuhan emosional seperti rasa aman, validasi, dan kelekatan sering terabaikan. Anak yang mengalami hal ini tumbuh dengan perasaan kurang dicintai, tidak berharga, atau tidak layak mendapatkan kasih sayang.
Dampak Psikologis Mother Wound
Luka emosional ini dapat membentuk berbagai pola dalam diri seseorang hingga dewasa, antara lain: