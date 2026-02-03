Denada Ganti Bio Instagram, Ramai Dikomentari Netizen

JAKARTA – Denada Tambunan pada Senin (2/2/2026) membuat pernyataan yang mengejutkan publik. Denada mengakui bahwa Ressa Rizky Rossano adalah anak kandungnya.

Setelah dituding menelantarkan dan tidak mengakui anak kandungnya, yakni Ressa Rossano, Denada akhirnya membuat pengakuan melalui unggahan di Instagram.

Tak hanya menyampaikan pengakuan tersebut, Denada juga langsung mengubah bio akun Instagram resminya, @denadaindonesia.

Dalam bio tersebut, Denada kini mencantumkan keterangan “Proud Ibu of AA & RR” disertai emoji hati merah. Hal itu dikutip dari akun Instagram miliknya, Selasa (3/2/2026).

Perubahan tersebut sontak menarik perhatian warganet karena dilakukan di tengah polemik pengakuan anak yang belakangan ramai diperbincangkan. Perbincangan ini salah satunya diunggah oleh akun Threads 11.starlomi.

Akun tersebut menyoroti langkah Denada yang tiba-tiba mengubah bio Instagram setelah mengakui Ressa sebagai anaknya. Namun, perubahan itu dituding hanya sebagai gimmick semata agar publik percaya bahwa Denada benar-benar menyayangi anaknya.

“Si Denada langsung ganti bio,” tulis akun tersebut.