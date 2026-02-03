Ressa Rizky Anak Kandung Denada, Siapa Nama Orangtuanya di Akta Kelahiran?

Ressa Rizky Anak Kandung Denada, Siapa Nama Orangtuanya di Akta Kelahiran? (Foto: Layar Tangkap Media Sosial)

JAKARTA - Secara mengejutkan, Denana Tambunan mengakui jika Ressa Rizky Rossano adalah anak kandungnya. Lalu siapa nama di akta kelahiran Ressa?

Sebelum mengakui kepada publik, akta kelahiran adalah salah satu bukti paling kuat yang diajukan Rossano dalam gugatannya ke Pengadilan Negeri Banyuwangi.

Dalam dokumen resmi tersebut, yang tercantum justru bukan nama Denada Tambunan sebagai ibu kandung, melainkan kakek dan neneknya.

"Kalau dia masih menganggap anak, kenapa akta kelahiran Ressa ini atas nama Didurosa Noerhansah (kakek), bukan Denada Tambunan sebagai ibunya?" ujar kuasa hukum Ressa Rizky, Ronald Armada di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (3/2/2026).

Pembuatan akta tersebut saat itu dilakukan demi kepentingan sekolah Ressa.

Kini, akta kelahiran tersebut menjadi salah satu argumen utama pihak Ressa untuk membantah klaim bahwa Denada mengakuinya sebagai anak.

Selain itu, masa kecil Ressa yang dibesarkan di Banyuwangi, jauh dari Denada, juga menjadi pertanyaan besar.

"Kenapa pula Ressa ini diantarkan ke Banyuwangi?" lanjutnya.