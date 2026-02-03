Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Polemik Chiki Fawzi Dicopot dari Petugas Haji 2026, Dukungan Netizen Mulai Mengalir 

Niko Prayoga , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |08:08 WIB
Polemik Chiki Fawzi Dicopot dari Petugas Haji 2026, Dukungan Netizen Mulai Mengalir 
Polemik Chiki Fawzi Dicopot dari Petugas Haji 2026, Dukungan Netizen Mulai Mengalir. (Foto: IG Chiki Fawzi)
A
A
A

JAKARTA - Polemik pemberhentian konten kreator sekaligus influencer Chiki Fawzi sebagai petugas pendamping ibadah haji secara tiba-tiba ternyata tidak berhenti pada klarifikasi semata. Persoalan ini justru memanjang seiring munculnya berbagai tudingan dari netizen yang menilai Chiki hanya “nebeng haji” melalui jalur petugas.

Tudingan tersebut menuai pro dan kontra di kalangan warganet. Sejumlah netizen melayangkan fitnah serta tuduhan serupa. Bahkan sebelumnya, ada warganet yang mengaku sebagai rekan satu barak Chiki dan mengunggah komentar bernada negatif terkait pencopotan sang konten kreator dari posisi petugas pendamping ibadah haji.

Di sisi lain, tidak sedikit pula netizen yang memberikan dukungan dan komentar positif sebagai bentuk pembelaan terhadap Chiki. Salah satunya datang dari netizen bernama Rosadi Jamani, yang tulisannya diperoleh dari sang bibi dan kemudian diunggah ulang oleh Chiki Fawzi melalui akun Instagram miliknya.

Dalam tulisan bertajuk “Barak 216”, Rosadi menggambarkan bagaimana Chiki menjalani kehidupan barak yang keras selama masa pendidikan dan pelatihan (diklat). Jauh dari kesan mewah seorang influencer, Chiki disebut bangun sebelum subuh di kamar 216, melipat selimut dengan rapi, dan bersiap melayani jemaah tanpa membawa atribut keistimewaan sebagai petugas yang masuk melalui jalur penunjukan langsung dari kementerian.

“Ia bukan siapa-siapa di barak itu. Bukan jenderal, bukan pejabat, bukan titipan ormas. Hanya seorang manusia yang ingin melayani, dengan cara yang ia tahu: hadir, bekerja, dan bercerita,” tulis Rosadi, dikutip dari unggahan Instagram Chiki Fawzi, Selasa (3/2/2026).

Ia menyebut, dedikasi di dunia nyata tersebut justru berbanding terbalik dengan persepsi di jagat maya. Saat Chiki berjuang mengikuti ritme diklat semi-militer, mulai dari lari hingga evaluasi disiplin, gelombang kritik tajam justru menghantamnya dari luar. Tuduhan tidak disiplin hingga narasi “konten dulu, tugas belakangan” terus digoreng netizen hingga menjadi bola salju yang semakin membesar.

Rosadi menjelaskan, keterlambatan Chiki dalam mengikuti rangkaian tes bukan tanpa alasan. Menurutnya, hal itu terjadi karena Chiki tengah menjalankan misi kemanusiaan di wilayah konflik seperti Yordania dan Suriah.

Ironisnya, meski tidur di kasur yang sama dan menghirup napas lelah yang sama dengan petugas lain, publik justru hanya terfokus pada tudingan serta konten Chiki yang diunggah di media sosial.

“Lucu memang. Di negeri ini, dosa paling tak terampuni bukan korupsi, tapi punya pengaruh,” tulisnya.

Ia mengungkapkan, keputusan pencopotan Chiki Fawzi akhirnya datang tanpa drama besar, namun meninggalkan luka yang mendalam. Namanya dicoret layaknya salah ejaan dalam sebuah dokumen administratif, tanpa ruang untuk membela diri secara utuh. Saat dunia maya bersorak merayakan “kemenangan” atas pencopotannya, tak banyak yang bertanya bagaimana rasanya sebuah niat baik dilucuti di hadapan publik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/338/3199235//viral-IK3n_large.jpg
Kembali Bertugas, Bhabinkamtibmas Aiptu Ikhwan Tak Terbukti Pukuli Penjual Es Jadul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/612/3199200//kuda_menangis-arw2_large.jpg
Viral Boneka Imlek 'Kuda Menangis' di China, Justru Diserbu Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/338/3199216//pengeroyokan_pegawai_ritel_di_pasar_minggu-SQCB_large.jpg
Polisi Ungkap Pelaku Penyerangan Pegawai Ritel di Pasar Minggu 7 Orang, Motif Diselidiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/338/3199201//polisi-jNzv_large.jpg
Viral Petugas Diduga Rekayasa Kasus Penganiayaan Jadi Narkoba, Ini Penjelasan Polsek Cilandak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/16/3199167//selotip_merah_yang_menutup_kamera_ponsel_netanyahu_memicu_pertanyaan-vMtH_large.jpg
Viral PM Israel Benjamin Netanyahu Tutup Kamera Ponsel dengan Selotip Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/338/3199133//pengeroyokan_pegawai_ritel_di_pasar_minggu-93GH_large.jpg
Viral Pegawai Ritel di Pasar Minggu Diduga Dikeroyok, Polisi Sebut Korban Belum Lapor
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement