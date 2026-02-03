Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Denada Ganti Bio Instagram: Proud Ibu AA dan RR

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |11:06 WIB
Denada Ganti Bio Instagram: Proud Ibu AA dan RR
Denada Ganti Bio Instagram: Proud Ibu AA dan RR. (Foto: IG Denada)
JAKARTA - Denada Tambunan pada Senin (2/2/2026) membuat pernyataan yang mengejutkan publik. Denada mengakui Ressa Rizky Rossano adalah anak kandungnya. 

Setelah dituding menelantarkan dan tidak mengakui anak kandungnya yaitu Ressa Rossano, Denada membuat sebuah pengakuan melalui unggahan di Instagram. 

Ternyata tak hanya membuat pernyataan mengakui Ressa, Denada juga langsung mengubah bio akun Instagram resminya, @denadaindonesia. 

Denada Ganti Bio Instagram: Proud Ibu AA dan RR. (Foto: IG Denada)

Denada kini mencantumkan keterangan “Proud Ibu of AA & RR” disertai emoji hati merah di bagian bio Instagram-nya. Demikian seperti dikutip dari akun instragram miliknya, Selasa (3/2/2026). 

Dalam video itu, Denada dengan penampilan barunya mengaku sangat menyesal telah meninggalkan anak kandungnya sendiri sejak masih bayi.

 

