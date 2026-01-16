Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Menteri Meutya Ingatkan Orangtua Lindungi Anak dari Penipuan Digital

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |11:44 WIB
Menteri Meutya Ingatkan Orangtua Lindungi Anak dari Penipuan Digital
Menteri Meutya Ingatkan Orangtua Lindungi Anak dari Penipuan Digital (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa anak-anak sangat rentan menjadi korban penipuan di dunia maya.

Oleh karena itu, peran aktif orang tua, dengan keterlibatan kuat para ibu dalam pengasuhan digital, sangat dibutuhkan untuk mengawasi dan melindungi anak-anak dari kejahatan di ruang digital.

Meutya menjelaskan bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan kondusif bagi anak, di tengah meningkatnya paparan risiko kejahatan daring. Namun demikian, regulasi tersebut tidak akan efektif tanpa keterlibatan langsung orang tua di rumah.

“Aturan ini dibuat agar ekosistem digital lebih sehat, tetapi pelaksanaannya sangat bergantung pada keterlibatan orang tua di rumah, dengan peran penting para ibu dalam pendampingan anak,” kata Meutya dalam diskusi pada acara She-Connects di Jakarta Selatan, Kamis (15/01/2025).

Menkomdigi mengungkapkan, berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sebanyak 22 persen pengguna internet di Indonesia pernah mengalami penipuan daring. Dengan hampir 50 persen pengguna internet di Indonesia merupakan anak di bawah 18 tahun, maka prevalensi anak-anak menjadi korban sangat besar.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/629/3193305/sheila-6ioE_large.jpg
Jujur ke Anak, Sheila Marcia Akui Soal Kesalahan Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/629/3192999/gadget-7bUA_large.jpg
Waspada Anak Kecanduan Gadget saat Liburan Sekolah, Ini Tips Mencegahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/629/3191013/ibu-DJw5_large.jpg
Mengenal Mother Wound dan Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/629/3190530/ayah-zRrj_large.jpg
Dear Paksu, Yuk Ikutan Gerakan Ayah Mengambil Rapor ke Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/612/3189701/anak-WY5h_large.jpg
Tips Mengatasi Anak Tantrum karena Kecanduan Gadget Menurut Psikolog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/629/3189675/anak-hC9e_large.jpg
5 Dampak Buruk Membandingkan Anak dengan Orang Lain
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement