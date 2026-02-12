Moms Jangan Salah! Anak Aktif Justru Tanda Tumbuh Kembang Normal

JAKARTA - Tumbuh kembang setiap anak pasti berbeda-beda. Tentunya, hal ini juga menjadi momen yang tak ingin dilewatkan para orang tua, apalagi orang tua selalu ingin memberikan yang terbaik.

Namun, sering kali orang tua justru overprotektif pada anak yang sedang aktif-aktifnya saat masa tumbuh kembang. Dokter Spesialis Anak Konsultan Tumbuh Kembang, Prof. Rini Sekartini, mengingatkan orang tua agar tidak terlalu overprotektif dalam mendampingi anak, terutama pada usia satu hingga dua tahun yang merupakan fase eksplorasi aktif.

Menurut Prof. Rini, anak yang terlihat sangat aktif justru merupakan hal yang normal dan tidak bisa langsung dilabeli sebagai hiperaktif.

“Anak aktif itu wajar, bahkan memang harus aktif. Tidak ada istilah hiperaktif pada anak di bawah usia tiga tahun. Kalau anak justru tidak aktif, itu yang perlu dipertanyakan,” jelas Prof. Rini, Kamis (12/2/2024).

Ia menjelaskan, pada rentang usia satu hingga dua tahun, anak secara alami akan banyak bergerak, memanjat, mencoba berjalan, berlari, hingga naik tangga. Aktivitas itu justru merupakan bagian penting dari perkembangan motorik kasar dalam tumbuh kembang anak.