HOME WOMEN MOM AND KIDS

Jujur ke Anak, Sheila Marcia Akui Soal Kesalahan Hamil di Luar Nikah

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |08:45 WIB
Jujur ke Anak, Sheila Marcia Akui Soal Kesalahan Hamil di Luar Nikah
Jujur ke Anak, Sheila Marcia Akui Soal Kesalahan Hamil di Luar Nikah (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTASheila Marcia mengaku sudah menjelaskan secara gamblang terkait kesalahannya hamil di luar nikah kepada sang anak, Leticia Joseph.

Dikutip dari kanal YouTube Denny Sumargo, Sheila Marcia sebelumnya mengaku sempat menutupi hal tersebut karena menilai sang buah hati masih terlalu dini untuk mengetahui masa lalunya.

Sebagai ibu, Sheila berusaha menjelaskan hal tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami anak usia delapan tahun.

"Ya paling nutupin awalnya dulu pas masih kecil. 'Gimana Ticia ada?' 'Iya jadi mama kan lagi masak, pakai telur, pakai terigu, terus habis itu belum matang ketelen, akhirnya jadi kamu,' gitu. Tapi sebenarnya kan enggak boleh ya bohong begitu," kata Sheila Marcia.

"Terus pas sudah gede dia bilang, 'Mama tahu enggak, sebenarnya Ticia percaya Ticia dari terigu'," sambungnya.

